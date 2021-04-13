Срубить три головы. Кто из сибирских губернаторов может скоро лишиться поста

Александр Усс Фото: krskstate.ru

В сентябре 2021 года в стране пройдут большие выборы – в Госдумы и региональные парламенты. Как это часто бывает, за несколько месяцев до голосования происходит так называемый губернаторопад – главы регионов с неустойчивой обстановкой уходят в отставку. Процесс уже дошел до Сибири. 7 апреля свой пост оставил глава Тувы Шолбан Кара-оол, 9 апреля президент Владимир Путин назначил полпреда по СФО Сергея Меняйло врио главы Северной Осетии. В ближайшее время «сибирский змей» может лишиться еще трех голов – посты рискуют потерять губернаторы Красноярского края, Республики Хакасия и Томской области.

Красноярский край

Губернатор Красноярского края Александр Усс занимает свой пост с сентября 2017 года. И во вторник, 13 апреля, у него должна состояться встреча с президентом. Эксперты называют два варианта развития его политической карьеры. Либо он покидает свой пост (а раз будет встреча с главой государства, то явно не по криминальным основаниям), либо получает место полпреда президента в СФО, который недавно освободил Меняйло. В должности полпреда Усса видят многие.

«У него богатый управленческий опыт. Последнее время в СФО много проблем – ситуация с «Норникелем», со странными пожарами и с рубкой леса. Усс способен разобраться в этих проблемах», – заявил URA.RU политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

Хотя в числе кандидатов на кресло полпреда называют и других сибирских глав. Например, Шолбана Кара-оола, главу Бурятии Алексея Цыденова и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Но и критики в его адрес немало. В крае нередко появляются петиции о его отставке. В частности, ему приписывают участие в коррупционных схемах. У семьи Усса находили недвижимость на сотни миллионов рублей (в том числе, в Сочи).

Недовольные пишут, что за 20 лет работы в Заксобрании Красноярского края Усс нажил состояние в 1,5-2 млрд рублей, при этом не работая в бизнесе. Даже по официальным данным глава региона в 2019 году заработал 22,5 млн рублей в 2019 году, а его жена 17 млн. В 2018-ом официальные цифры были примерно такими же – почти 22 млн рублей у Усса и 18,9 млн у супруги. При этом его сын (в чем Усс сам признавался) является бенефициаром угольной компанией «Сибуголь», которая поставляет твердое топливо всему частному сектору Красноярска, а также котельным края. Администрация региона является одним из главных заказчиков компании.

Усса критикуют и за экологические проблемы. Так, в регионе и в Красноярске в частности часто вводят так называемый «режим черного неба». Город то и дело накрывает густым смогом.

Александр Усс попадал и в несколько скандалов – в частности, он сравнивал тушение лесных пожаров в регионе с топлением айсбергов и долго не признавал их реальной проблемой, пока не получил «втык» от федеральных властей.

В 2020 году красноярского губернатора ругал и президент Владимир Путин. В прошлом году в Норильске произошел масштабный разлив дизельного топлива. Президент раскритиковал Усса за то, что в федеральном центре узнали об этом из социальных сетей. К тому же, очень поздно. Если бы местные власти вовремя сообщили в Кремль о случившемся, ущерб мог бы быть значительно меньше.

Кстати, на место Усса пророчат первого заместителя министра финансов России Михаила Котюкова.

Сергей Жвачкин Фото: zdrav.tomsk.ru

Томская область

Глава Томской области Сергей Жвачкин – очередной губернатор-долгожитель. Он «сидит» на посту с 2012 года. Однако свой десятилетний юбилей губернаторства может уже и не отпраздновать. Эксперты зачислили и его в список сибирских глав регионов, которые совсем скоро могут лишиться своего поста.

Томичи требовали отставки губернатора в 2020 году в петиции. Как и в случае с Уссом, это привело лишь к громким заголовкам в новостных лентах, не более. Автор петиции (представитель движения «Защитим томскую тайгу» Денис Литвинов) упрекнул главу региона в провале мусорной реформы и национальных проектов, закрытии независимого канала ТВ2, в гонениях на независимых журналистов, разграблении природных богатств. Нацпроект Сергея Жвачкина в октябре 2020 года критиковал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

СМИ заинтересовались организациями, через которые идут деньги на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». Они выяснили, что через счета «Фонда содействия развитию территорий» (был учрежден еще в 2013 году) прошло не менее миллиарда рублей. Однако подтверждений реального существования фонда не было.

Тем временем, в регионе снова актуальна тема коррупции. Так, «расследователи» говорили о коррупционных схемах лидера томского отделения «Единой России» Владимира Резникова и его сына, а также депутата Елены Телковой. Утверждалось, что практически вся система энергосбережения и ЖКХ города контролируется единороссами.

Губернатор Жвачкин тоже отметился скандальными высказываниями. Например, он обещал вычислить по IP всех, кто критикует власть в интернете. Глава региона говорил, что сейчас «полувоенное время» и угрожал интернет-пользователям со словами «государство знает ваши фамилии и адреса». Врачей, которые лечили коронавирус, Жвачкин обвинил в том, что они заразились инфекцией «из-за собственной беспечности». И даже предложил лишить их компенсаций.

По данным источников, в ближайшее время Жвачкин тоже должен встретиться с Владимиром Путиным.

Валентин Коновалов Фото: r-19.ru

Республика Хакасия

А вот нынешний глава Хакасия Валентин Коновалов возглавляет регион только три года – с ноября 2018 года. Коновалов – молодой политик, член КПРФ. Избран он был при довольно нестандартных обстоятельствах. Кандидат-коммунист прошел во второй тур выборов и остался единственным в бюллетене, потому что все остальные соперники отсеялись. Тогда жителям республики предлагали проголосовать либо «за» Коновалова, либо «против» него. В итоге 57% избирателей его все-таки поддержали.

Однако он сразу столкнулся с критикой от мэра Абакана Николая Булакина (из партии «Единая Россия»). Тот заявил, что Коновалов набирает команду из других регионов страны. Это, по мнению мэра, было неправильно.

В 2019 году произошел первый скандал, связанный с деятельностью Коновалова. Глава республики выписал премии топовым чиновникам за счет рядовых сотрудников администрации. Некоторые члены новой губернаторской команды проработали в регионе всего две недели, а им назначили от 200 до 500% месячного дохода. Например, бонус получила Юлия Исмагилова, проработавшая меньше месяца в должности постоянного представителя республики в Москве. При этом в самом регионе тогда был объявлен «режим экономии». В Хакасии даже отменили новогоднюю елку.

В сентябре 2019 Коновалов начал войну со СМИ. Он обвинил их в непрофессионализме. А журналисты его – в неком постановлении, по которому чиновники смогли получать субсидии на покупку квартир по программе поддержки госслужащих.

В декабре произошел спор Коновалова с «Советом муниципальных образований Республики Хакасия» (туда входят руководители восьми районов и пяти городов). Представители муниципалитетов заявили, что их недостаточно финансируют. У многих не было денег на погашение кредитов, выплату зарплаты и подготовку к зиме. Бюджет муниципалитетов формировался не на год, а на шесть-восемь месяцев. Пришлось даже обращаться к тогда еще главе российского кабмина Дмитрию Медведеву.

«Мы не можем так работать! У нас с исполнительной властью нет взаимопонимания», – жаловались главы муниципалитетов.

В октябре 2020 года депутаты Верховного совета республики были готовы инициировать процедуру импичмента. Они заявили, что за два года пребывания Валентина Коновалова на посту «не сделано практически ничего». Из-за этого они попросили правительство предоставить информацию «о годовых плановых назначениях и фактическом исполнении расходов республиканского бюджета Хакасии за 2020 год».

Судьбу третьего сибирского главы тоже будет решать российский президент.