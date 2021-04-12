Жители Тальменского района пожаловались на мутную воду из крана

Вот, какая вода идет из кранов в селах Тальменского района пресс-служба партии «Справедливая Россия»

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения «Справедливой России» Александр Терентьев обратится в Роспотребнадзор и прокуратуру по поводу качества воды в селах Тальменского района. Об этом сообщила его помощник, барнаульский депутат Оксана Молодых.

На воду Терентьеву пожаловались жители поселка Среднесибирский и станция Озерки. Молодых съездила в район, пообщалась с людьми и убедилась, что из крана течет действительно не то, что можно пить или хоть как-то использовать без обработки.

«Вода, действительно, мутная, содержит инородные частицы и при непродолжительном ее отстаивании образуется значительный осадок. Даже без экспертизы понятно, что употреблять данный продукт в пищу нельзя. Люди показали фильтры и бутыль с водой, она цветом как квас», – рассказала Молодых.

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Она считает, что потребители ООО «Каскад» получают некачественную услугу. Эта компания стала концессионером в апреле 2020 года. И именно ее задача – навести порядок с качеством водоснабжения. Но, несмотря на рост тарифа в два раза (50 рублей за куб), вода так и осталась грязной, уверяют жители.

По словам Оксаны Молодых, это действительно высокая плата, тем более для такой некачественной воды. Она и ее старший коллега намерены разобраться с этой проблемой.