Жители Тальменского района пожаловались на мутную воду из крана

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения «Справедливой России» Александр Терентьев обратится в Роспотребнадзор и прокуратуру по поводу качества воды в селах Тальменского района. Об этом сообщила его помощник, барнаульский депутат Оксана Молодых.
На воду Терентьеву пожаловались жители поселка Среднесибирский и станция Озерки. Молодых съездила в район, пообщалась с людьми и убедилась, что из крана течет действительно не то, что можно пить или хоть как-то использовать без обработки.
«Вода, действительно, мутная, содержит инородные частицы и при непродолжительном ее отстаивании образуется значительный осадок. Даже без экспертизы понятно, что употреблять данный продукт в пищу нельзя. Люди показали фильтры и бутыль с водой, она цветом как квас», – рассказала Молодых.
Она считает, что потребители ООО «Каскад» получают некачественную услугу. Эта компания стала концессионером в апреле 2020 года. И именно ее задача – навести порядок с качеством водоснабжения. Но, несмотря на рост тарифа в два раза (50 рублей за куб), вода так и осталась грязной, уверяют жители.
По словам Оксаны Молодых, это действительно высокая плата, тем более для такой некачественной воды. Она и ее старший коллега намерены разобраться с этой проблемой.