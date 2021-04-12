ВТБ стал соучредителем первого российского блокчейн-оператора

ВТБ Фото: ВТБ

Банк ВТБ совместно с другими членами Ассоциации ФинТех стал учредителем блокчейн-оператора, который будет заниматься развитием технологии распределенных реестров в России. ВТБ будет входить в центр компетенций по применению технологии блокчейн на финансовом рынке. Банк планирует создавать новые бизнес-модели с использованием блокчейн для развития сервисов для розничных клиентов и бизнеса.

ВТБ уже имеет опыт работы на первой сертифицированной в России блокчейн-платформе Мастерчейн, которая теперь входит в периметр блокчейн-оператора. Платформа была разработана Ассоциацией «ФинТех» совместно с Банком России и участниками финансового рынка.

«Создание блокчейн-оператора – важный и своевременный этап в развитии цифрового пространства с использованием технологии распределенных реестров в России. ВТБ уже успешно работал на платформе Мастерчейн, где запустил свой проект по выдаче электронных банковских гарантий», – отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Он также добавил, что ВТБ продолжит и дальше активно заниматься созданием новых сервисов и продуктов с использованием технологии блокчейн, которая позволяет значительно увеличить эффективность бизнес процессов, сократить документооборот и нивелировать риски мошенничества.