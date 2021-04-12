Весна наступает, просыпаются клещи. Обновленную «Защиту от клеща» можно оформить во всех отделениях СберБанка на Алтае

Клещ Pixabay

В Барнауле уже установилась средняя температура +10-11 градусов, и это означает, что из зимней спячки начинают выходить клещи. За врачебной помощью после их укусов обращаются в среднем 500 000 россиян в год на протяжении последних 10 лет. В Алтайском крае, где эта проблема стоит особенно остро, застраховать себя от неприятных последствий готовы 23% жителей, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование». Полис по программе «Защита от клеща» можно оформить во всех отделениях СберБанка в Алтайском крае.

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Пик активности клещей обычно приходится на май-июнь, но появляются они уже ранней весной, едва устанавливается плюсовая температура. Эти разносчики десятков инфекционных заболеваний, самыми опасными из которых являются боррелиоз и клещевой энцефалит, встречаются практически по всей территории России. Особенно распространены клещи на северо-востоке страны, в Сибири и за Уралом.

С клещом может встретиться любой россиянин. Риск особенно велик для тех, кто любит гулять по лесу или парку, часто выезжает на дачу. Барнаул сейчас входит в топ-10 российских регионов по количеству зафиксированных укусов: 7% жителей города говорят, что за последний год клещи кусали кого-либо из их друзей и знакомых. Такие ответы были даны в ходе исследования, которое компания «Сбербанк страхование» провела в 2021 году в российских городах с населением более 250 тыс. человек.

Клещи переносят многие опасные заболевания, в том числе боррелиоз и клещевой энцефалит, которые лечатся долго и дорого. Риск столкнуться с ними для барнаульцев достаточно велик, поэтому 23% горожан сейчас готовы приобрести страховой полис защиты от клещей.

«В 2020 году число продаж таких полисов в «Сбербанк страховании» выросло втрое по сравнению с 2019 годом. В этом году мы усовершенствовали программу «Защита от клеща»: увеличили страховую сумму до 1,5 млн рублей, сделали продукт доступным для людей любого возраста, диверсифицировали стоимость полиса в зависимости от региона. Программа также стала доступной для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. А по полису «Питомец под защитой» можно застраховать от укусов клещей домашних животных – многие кошки и собаки летом живут на дачах и подвергаются этому риску даже чаще, чем их хозяева», – рассказал заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Максим Волков.

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Программа «Защита от клеща» включает в себя экстренную медицинскую помощь и госпитализацию по медицинским показаниям, амбулаторную поликлиническую помощь, осмотр врачом и удаление клеща в амбулаторных условиях, лабораторное исследование клещей на наличие вируса, диагностику для выявления клещевого энцефалита, болезни Лайма и еще 10 инфекций, введение препаратов при необходимости, реабилитацию после перенесенного заболевания.

Страховка действует в течение года и также возмещает стоимость ряда лекарств. В одном полисе можно застраховать до шести человек без ограничений по возрасту, при страховании более четырех человек в одном полисе действует скидка 10%.

Стоимость «Защиты от клеща» начинается от 180 рублей и зависит от региона страхования. Оформить полис можно дистанционно в мобильном приложении СберБанк Онлайн или на сайте «Сбербанк страхования», а также очно во всех отделениях СберБанка на Алтае.