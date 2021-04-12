Экс-главу Солонешенского района осудили за грабеж

Виктор Горбачев Фото: altairegion22.ru

Бывший глава Солонешенского района Виктор Горбачев получил условный срок за конфликт с женщиной из-за сотового телефона. Подробности сообщает пресс-служба алтайского следкома.

«В октябре 2019 года на участке местности в Солонешенском районе между главой муниципального образования и местной жительницей произошел конфликт, в ходе которого женщина стала производить видеозапись на свой мобильный телефон с целью ее дальнейшей передачи в средства массовой информации. Чиновник, не желая огласки конфликта, с применением насилия забрал телефон потерпевшей и с места происшествия скрылся», – уточнили в СК.

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Имени в ведомстве не называют, но известно, что речь идет о Викторе Горбачеве, который занимал этот пост с января 2017 года по март 2021 года. В отставку он ушел по собственному желанию.

Известны и некоторые детали этого конфликта. По данным инсайдеров, указанная женщина – супруга бывшего главы района Екатерина Носко. Она сама неоднократно рассказывала, что Горбачев украл у нее смартфон. Это произошло якобы из-за базы отдыха «Отрада». Фактически ей владел Горбачев, но потом по решению суда лишился договора аренды на землю. Ее затем получила Носко. В один из дней между ними произошла перепалка, которую она стала снимать на телефон. И Горбачев его отобрал и унес. Известно также, что конфликт между ними длится уже не один год. Екатерина Носко, которая тоже работала в администрации района, опять же по данным источников, неоднократно жаловалась на него во все возможные инстанции и буквально допекала его скандалами.

Виктора Горбачева признали виновным по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

«В ходе предварительного следствия глава муниципального образования вину в грабеже не признал, утверждая, что женщина на протяжении длительного времени провоцирует его на конфликты и оговаривает», – добавили в следкоме.

Бывшего главу района осудили на два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Сейчас кресло главы района пока пустует.