Следком возбудил уголовное дело после переселения людей из аварийного в непригодное жилье в Бийске

Жильцы дома на улице 40 лет Победы, 4 поселка Боровой Бийского района Скриншот из видеообращения жильцов

Алтайские следователи провели процессуальную проверку и возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после того, как жителей аварийного дома в поселке Боровой Бийского района переселили в непригодные для проживания квартиры. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Правоохранители осмотрели аварийное жилье и дома, в которые пообещали переселить людей. И встретились с инициативной группой жильцов.

В итоге следствие выяснило, что в 2018 году дом в поселке Боровой был признан аварийным и подлежащим сносу в марте 2021 года. Однако он не вошел в список ветхих объектов, на переселение которых выделяются деньги.

«При этом должностные лица администрации Малоугреневского сельского совета Бийского района не предприняли достаточных мер по предоставлению жильцам иных жилых помещений, пригодных для проживания», – отметили в ведомстве.

Напомним, что жители указанного аварийного дома 7 апреля 2021 года выложили видеообращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и президенту Владимиру Путину, в котором рассказали, что их дом на улице 40 лет Победы, 4, признали аварийным в 2018 и пообещали всех расселить. Однако им предложили переехать в старое общежитие техникума по улице Октябрьской, 22 «Е» в селе Первомайское (он уже не работает).

Состояние общежития жильцы называют плачевным: вместо санузлов свалка бытовых отходов, туалетов и кранов там нет, а на окнах кое-где стоит фанера. Денег на то, чтобы провести там ремонт, власти не имеют.

«В данный момент дом собираются снести и выписать нас оттуда, сделать бомжами и взрослых, и детей. Мы уже не знаем, куда обратиться, где попросить помощи и справедливости!» – возмущались люди.

Вопросом заинтересовался и председатель российского следкома Александр Бастрыкин. Он поставил на контроль проведение проверки в Бийском районе.