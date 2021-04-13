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Должность вакантна. Назначений на пост председателя комитета ЖКХ в мэрии Барнаула пока не будет

Новости
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Администрация Барнаула
Администрация БарнаулаФото: Олег Укладов

Барнаульская администрация пока не нашла замены покинувшему пост руководителю комитета по ЖКХ Антону Бенсу, но работа в комитете не остановилась. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе мэрии.

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Пока администрация города в поисках нового председателя, его обязанности будет выполнять заместитель, главный инженер Денис Ращепкин. 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства в Барнауле традиционно считается проблемной, поэтому поиск нового ответственного за этот блок может затянуться. Так, и отставка самого Бенса могла быть связана с эвакуацией жильцов из аварийного дома 5 апреля. Впрочем, официально он написал заявление по собственному желанию, никаких объяснений причин власти не давали. 

Также стоит отметить, что отставка главы комитета по ЖКХ была далеко не первой в 2021 году. Ушли по собственному желанию замглавы по градостроительству и земельным отношениям Максим Полежаев, глава комитета по предпринимательству Евгений Ноздрачев, а также глава Октябрьского района Андрей Овсянников. В отношении Овсянникова после его ухода было заведено уголовное дело.

Антон Бенс

Глава комитета по ЖКХ барнаульской мэрии Антон Бенс уходит в отставку – источник

Новости

Его уход может быть связан с недавней эвакуацией жильцов из аварийного дома

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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