«Могла работать еще 17 лет». Когда восстановят работу ТЭЦ-2 в Барнауле и что будут делать с разрушенной трубой

Разрушенная труба на барнаульской ТЭЦ-2 Виталий Барабаш/«Политсибру»

Работа барнаульской ТЭЦ-2 после разрушения дымовой трубы будет восстановлена в течение четырех суток, а сам пострадавший объект из эксплуатации выведут. Об этом сообщил технический директор Сибирской генерирующей компании Олег Петров.

«Мы имеем заключение от 10 августа 2020 года, в котором говорится, что труба может работать еще 17 лет. Мы активно изучаем в том числе и обломки бетона, которые возникли в результате разрушения трубы (…). Замечаний по ее работоспособности у нас не было. Не только у нас, но и у экспертов, которые ее проверяли. После 20 лет службы такие трубы проверяются с периодичностью раз в пять лет», – рассказал Петров.

Объект построили в 1959 году. Последний капремонт был в 2008 году, а в 2017 ее ремонтировали в меньших масштабах.

Сейчас ремонт трубы обойдется СГК примерно в такую же сумму денег, что и снос. И в компании приняли решение отказаться от ее использования, но что именно с ней делать, пока не понятно. Не известны причины обрушения.

Напомним, авария произошла вечером в воскресенье, 11 апреля. Обломившая верхняя часть дымовой трубы повредила систему топливоподачи. Из-за этого часть потребителей тепла и горячей воды от ТЭЦ-2 пришлось экстренно переводить на другие источники: на ТЭЦ-3 и районную котельную. Глава Барнаула Вячеслав Франк ввел в городе режим повышенной готовности. А губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил четко контролировать температурный режим в домах и социальных объектах.