Часть Чуйского тракта начнут расширять до двух полос уже в 2021 году

Чуйский тракт Фото: mintrans22.ru

В 2021 году на Чуйском тракте начнут расширение двух участков дороги до четырех полос. Об этом сообщила в Упрдоре «Алтай».

Первый участок находится в Тальменском районе между 143 и 150 километром трассы. Он продолжит четырехполосную дорогу из Барнаула в Новосибирскую область.

Трассу расширят до 14 метров, построят четыре полосы, каждая по три с половиной метра. Встречные полосы будут разделены металлическими барьерами, разворотные петли поставят на 149 километре возле Тальменки и у Новоеловской птицефабрики. Возле станции Красный Боец появятся заездные карманы для транспорта, новые остановки, на пешеходных переходах установят и освещение.

Второй участок располагается перед въездом в Бийск со стороны Барнаула между 341 и 344 километром. Сначала там переустроят коммуникации, удлинят и заменят водопропускные трубы. Несущую способность грунтов на тракте улучшат. Затем дорожники сделают земляное полотно.

«Оба участка трассы Р-256 «Чуйский тракт» введут в эксплуатацию в конце 2022 года. К этому же периоду завершат расширение еще двух отрезков трассы – на границе Тальменского и Первомайского районов со 173 по 183 километр и от Новоалтайска в сторону Бийска от 212 до 216 километра», – отметили в пресс-службе Упрдора.