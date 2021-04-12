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Губернатор Томенко поручил чиновникам мониторить температурный режим в Барнауле после аварии на ТЭЦ-2

Новости
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Виктор Томенко на совещании по аварии на ТЭЦ-2
Виктор Томенко на совещании по аварии на ТЭЦ-2Пресс-служба губернатора

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил отслеживать состояние отопления в Барнауле после ЧП на ТЭЦ-2. Он призвал всех ответственных должностных лиц следить не только за тем, что происходит у ресурсоснабжающих организаций, но и у потребителей. Об этом он сказал на совещании в правительстве 12 апреля.

«При такой температуре теплоносителей на подаче с учетом +10 десяти градусов в течение дня вряд ли кто-то почувствует разницу. Но надо сделать несколько контрольных точек, из которых на постоянной основе ситуацию получать и ее анализировать. Прошу вас чутко относиться к тем заявлениям, сигналам граждан, организаций, учреждений, которые будут поступать. Прошу также оперативно, в регулярном режиме, информировать о ситуации жителей города», – сказал глава региона.

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Глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что за ночь подачу тепла восстановили на всем контуре ТЭЦ-2 благодаря переводу части потребителей на ТЭЦ-2 и районную котельную.

«Есть проблема: температура теплоносителя на выходе составляет сейчас 65 градусов при нормативе 72. Думаю, что к 16.00 ситуацию исправим: температура теплоносителя поднимется до норматива», – сказал Франк по поводу ситуации на котельной.

На ТЭЦ-3 все в порядке. 

Напомним, ЧП произошло в 20 часов вечера в воскресенье, 11 апреля. Обрушилась часть дымовой трубы, обломки повредили систему топливоподачи. Тепло и горячую воду от ТЭЦ- 2 получают 246 тысяч человек (это 1285 многоквартирных дома, 220 частных домов, 34 школы, 69 детских садов, 23 медицинских учреждения).

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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