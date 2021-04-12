Реки проблем. Жители пострадавших от паводка районов Алтайского края просят о помощи

Паводок Фото: Олег Укладов

На прошлой неделе в Алтайском крае начался паводок. Режим повышенной готовности уже ввели в Чарышском, Краснощековском, Локтевском, Петропавловском, Курьинском, Усть-Калманском, Шипуновском и Третьяковском районах. И некоторые из них уже начало топить талыми водами. Смотрим, где еще усложняется ситуация.

Все деревни утонут. Жители Солонешенского района продолжают взывать к помощи из-за пришедшего паводка Новости 11.04.2021 10:54

Третьяковский район

В Третьяковском районе подтоплены несколько участков дороги в селе Староалейское, уровень воды там продолжает расти.

Из-за размытия трассы отрезанными оказалось пять жилых домов. Трех человек эвакуировали к родственникам, здания и приусадебные участки не пострадали.

Находящееся рядом Гилевское водохранилище работает в штатном режим. МЧС провела облет села.

Краснощековский район

В селе Краснощеково о пришествии талых вод рассказали в сообществе «Barnaul 22». Подтопило несколько улиц, заправку, дома, пожарную часть и дорожно-строительное управление. На реке Чарыш близ поселка Карпово-2 перекрыт участок внутрипоселковой дороги. В Карпово-2 сотрудники МЧС подорвали лед. Всего на реке совершено 35 подрывов.

На месте дежурят спасатели, развернуты водоналивные дамбы и организована переправа.

Также приусадебные участки подтопило в селе Усть-Козлуха.

Кроме того, пользователи соцсетей писали, что большая вода дошла до школы в селе Маралиха Краснощековского района. Но в пресс-службе МЧС заверили: здание и имущество не пострадали. Вода стоит только на прилегающей территории учебного заведения. С 12 апреля занятия там проходят в штатном режиме.

В целом в Краснощековском и Третьяковском районах затруднен проезд к 29 жилым домам.

Солонешенский район

В Солонешенском районе Алтайского края больше всего не повезло жителям сел Ануйское и Сибирячиха. На реке Ануй уже несколько дней стоит затор. Из-за него вода затопила дороги и подобралась к домам и социально важным объектам. Местные жители уверяют: никаких работ власти и спасатели не проводят, хотя люди уже буквально умоляют о помощи. Они записали видеообращение, в котором попросили организовать взрывные работы, «иначе деревни просто утонут».

Кроме того, талыми водами подтоплена автодорога Калининский – Сибирячиха. Только в понедельник, 12 апреля, ее открыли для всех видов транспорта. Солонешенский район находится на особом контроле МЧС, но какой-то патовой ситуации ведомство там пока не видит.

Другие районы

В Алтайском края подтопления талыми водами произошли в селах Коробейниково Усть-Пристанского района, Токарево Новичихинского района (там затопило дворы и надворные постройки), Бесоглазово Шипуновского района (появились закраины и начался ледоход), а также в поселке Новый Первомайского района. В Локтевском районе у села Локоть были разводья. В селе Зеленый Дол Петропавловского района затоплены дома.

Из-за вскрытия рек Чарыш, Алей и Ануй МЧС направило оперативные группы спасателей в Красногорский, Бийский и Чарышский районы.

В селе Калмыцкие Мысы Поспелихинского района подтопило 12 приусадебных участков, там МЧС следит за уровнем воды. Также пострадавшие дома есть и в селе Николаевка того же района.

В селе Нижнеозерное Усть-Пристанского района из-за растаявшего снега вода перелилась через дорогу. Там может двигаться только транспорт высокой проходимости.

Кроме того, закрыта дорога Алейск – Безголосово – а/д К-13. Проехать до села Безголосово можно через трассу К-13 Алейск – Петропавловское – Смоленское.

Всего на 12 апреля 2021 года в крае подтоплено девять жилых домов, 11 приусадебных участков и шесть местных дорог. Вода пришла в 16 населенных пунктов и в десять районов (Шипуновский, Краснощековский, Поспелихинский, Третьяковский, Солонешенский, Петропавловский, Рубцовский, Быстроистокский, Каменский и Усть-Пристанский районы).

Большая угроза

По оценкам начальника ГУ МЧС России по региону Александра Макарова, в худшем случае от паводка может пострадать 83 населенных пункта в 27 муниципальных образованиях края. Также в зоне подтопления талыми и грунтовыми водами находятся 45 алтайских сел и городов.

При негативном развитии сценария с таянием ледников в Республике Алтай до конца мая вода может прийти в 129 населенных пункта (всего в зонах подтопления их 182).

В целом по Сибири от паводка может пострадать 740 городов и сел.

Губернатор региона Виктор Томенко поручил вовремя предоставлять информацию о паводке. Глава региона отметил, что недостоверные данные могут только создать лишнюю панику и ухудшить ситуацию.

«Надо в регулярном режиме информировать жителей края о том, какие меры мы предпринимаем для того, чтобы паводок, который идет естественно, не принес разрушительных или аварийных последствий», – пояснил Виктор Томенко.