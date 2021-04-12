Алтайская прокуратура проведет проверку аварии на ТЭЦ-2

Обрушение трубы на ТЭЦ-2 Виталий Барабаш/«Политсибру»

Прокуратура Алтайского края заинтересовалась обрушением трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле и организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Также будет дана оценка соблюдению прав потребителей на обеспечение надлежащего теплоснабжения, горячего водоснабжения», – добавили в прокуратуре.

Авария на ТЭЦ-2 произошла вечером, 11 апреля. При обрушении части дымовой трубы была повреждена система топливоподачи.

Из-за этого некоторые потребители тепла от этого объекта могут ощутить снижение температуры в батареях. Чтобы этого не допустить треть подключенных к ТЭЦ-2 домов и учреждений (в границах улиц Профинтерна, Партизанская, Ленина и Молодежная) переведут на ТЭЦ-3. Еще треть (участок между улицами Попова, Гущина, Озерная и микрорайона Поток) – на районную водогрейную котельную.