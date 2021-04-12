Части барнаульцев грозит похолодание в квартирах из-за аварии на ТЭЦ-2

Обрушение трубы на ТЭЦ-2 Виталий Барабаш/«Политсибру»

В домах жителей центральной части Барнаула, Потока, поселка Восточный и ВРЗ из-за обрушения трубы на ТЭЦ-2 возможно уменьшение подачи тепла. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

Потенциальное «похолодание» связано с тем, что около 30% подключенных к ТЭЦ-2 потребителей переведут на ТЭЦ-3. Это дома в центре города в границах улиц Профинтерна, Партизанская, Ленина и Молодежная.

Еще 30% теперь «питаются» от районной водогрейной котельной. Это жители территории, ограниченной улицами Попова, Гущина, Озерная и микрорайона Поток.

Напомним, что обрушение части трубы ТЭЦ-2 произошло вечером в воскресенье, 11 апреля. В администрации Барнаула после аварии произошло оперативное совещание, посвященное инциденту. А 12 апреля чиновники провели заседание комиссии по ЧС. Мэр Вячеслав Франк поручил замглавы администрации по городскому хозяйству Сергею Пашковскому взять ситуацию с теплом на контроль. Кроме того, в Барнауле ввели режим повышенной готовности.