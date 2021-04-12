Максимально прозрачные выборы. Общественная палата обещает собрать пул честных наблюдателей и «закрыть» ими весь Алтай

Выборы в Алтайском крае Фото: Олег Укладов

Общественная палата Алтайского края готовит на сентябрьские выборы 2021 года буквально армию наблюдателей – уже сейчас в активе ОПАК более 2000 человек. Руководство совещательного органа обещает: следящие за голосованием будут настолько «натасканы» на правильный контроль, насколько чисты на руку, что исключат любой конфликт интересов. Даже родственный (сын главы палаты Юрий Шамков Артем будет выдвигать свою кандидатуру в АКЗС).

О том, как ОПАК готовит наблюдателей, на пресс-конференции в пятницу, 9 апреля, рассказал член Общественной палаты Алтайского края, председатель общественной организации «Союз молодых юристов Алтайского края» Руслан Демаков.

«У нас есть пул наблюдателей. И мы его еще формируем. Мы всегда «закрывали» все УИКи, а в этом году показатели даже улучшим», – сказал Демаков.

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Процесс наблюдения будет организован, как все предыдущие выборы, но с учетом ковидных ограничений в виде масок и перчаток, если такие правила на тот момент еще будут действовать. Кроме того, ОПАК готовит наблюдателей и к многодневному голосованию, которое было введено в прошлом году.

Кстати, на «выборах» поправок в Конституцию 1 июля 2020 года процесс контролировали почти 5,8 тысяч человек только от ОПАК.

В корпусе наблюдателей – представители общественных организаций, и не только тех, что входят в состав ОПАК. Самые активные и дисциплинированные – ветеранские организации. Их представители составляют почти 75% от общего корпуса. Чаще всех какие-то нарушения или недостатки видят представители женских общественных организаций. Также своих кандидатов предоставляют национально- культурные, экологические, молодежные движения.

Про конфликт интересов из-за Шамкова-младшего Шамкова-старшего спросили журналисты. Глава ОПАК отвечать не стал, поручив этот Демакову. Тот заверил, что руководство палаты (в том числе и Шамков) никак не могут влиять на наблюдателей.

«Когда мы разрабатывали механизмы контроля, то сделали все максимально прозрачно, система исключает возможность личной заинтересованности. Никто из ОПАК не может повлиять на решение общественной организации (которая выдвигает наблюдателя – прим.ред.)», – сказал Демаков.

Впрочем, какие именно это механизмы и как они гарантируют «закрытие глаз» наблюдателя на выборах в случае нарушения, он не пояснил.

Напомним, на базе ОПАК был создан штаб наблюдения за выборами. А выбирать 19 сентября 2021 года в регионе будут депутатов Госдумы и регионального парламента.