Еще 11 жителей Алтайского края скончались от коронавируса за минувшие сутки

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За прошедшие сутки в Алтайском крае умерло 11 человек с коронавирусом, все – непосредственно от ковида. Всего за пандемийный год от инфекции скончалось 2,8 тысяч больных, в том числе 1,9 тысяч именно от коронавируса.

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Вирусом переболели уже 48,2 тысяч жителей региона, 81 новый случай заболевания зарегистрировали за минувший день. Справиться с ковидом смогли 43,2 тысячи пациентов, из них новость о выздоровлении за последние сутки получил 61 человек.

Сейчас в ковидных госпиталях лечится 925 больных коронавирусом и 319 пациентов с пневмонией. Тяжело переносят инфекцию 212 заразившихся, из них 84 подключены к аппаратам ИВЛ. На данный момент в регионе остается 452 резервные койки. На дому лечатся 12 «бессимптомников» и 105 человек с пневмонией.

Продолжается и вакцинация населения от коронавируса. Сейчас первую из двух доз препарата «Гам-Ковид-Вак» получило 51,5 тысяч человек, 74,8 тысяч жителей края привиты полностью.