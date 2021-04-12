Откат реформ Крайна. Алтайская ЛДПР возвращает уничтоженные первичные отделения

ЛДПР Фото: Олег Укладов

ЛДПР вернула в некоторые районы Алтайского края ранее упраздненные местные отделения и переизбрала руководящий орган – Координационный совет (далее КС). Такое решение приняли на конференции 10 апреля, сообщили «Политсибру» в пресс-службе партии.

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Партия уже восстановила 35 первичных отделений. А также ввела электронные партбилеты и перерегистрацию членов. В ближайшее время либерал-демократы намерены вернуть ячейки во всех городах и районах региона. Раньше их было около 80. А исчезли они в 2020 году после избрания руководителем Максима Крайна.

Как ранее «Политсибру» рассказывала предыдущий координатор реготделения Евгения Боровикова (занимала пост с марта 2015 года с перерывом в полгода и до конца 2019 года), при новом руководителе большая часть первичных отделений в крае была закрыта. Причем среди ликвидированных оказалось и отделении в Барнауле, самое большое по численности.

Кроме того, как считает Боровикова, и сам КС был избран с нарушениями. А некоторые члены партии даже пошли в суд из-за произошедших «реформ». Так, в суд Центрального района Барнаула после упразднения отделений обращался член ЛДПР Иван Брусенко, по мнению которого большая часть местных отделений оказалась лишена права голоса в партийных вопросах.

Напомним, в ноябре 2020 года Боровикова сдала партийный билет, назвав причиной изменения в работе регионального отделения, произошедшие после назначения руководителем регионального отделения Крайна.

Вслед за ней из состава партии вышли депутаты барнаульской городской Думы Кристина Юстус и Дмитрий Ворсин.

30 марта 2021 Максим Крайн был отстранен от руководства алтайским отделением. Документ об этом подписал Владимир Жириновский. А новым и.о. главы алтайского «филиала» стал депутат краевого заксобрания Владимир Семенов. По нашим данным, именно он и станет новым официальным руководителем партии уже в ближайшее время.