Вышла от завуча вся в слезах? Следком возбудил дело после смерти 12-летней школьницы из Рубцовска

Школьница pixabay.com

Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома. А в соцсетях пишут, что незадолго до этого школьница и ее мама были в кабинете у завуча.

Школьницу нашли мертвой в своей квартире. Признаков насильственной смерти у нее не было. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели ребенка. По неподтвержденной информации, причиной смерти могло стать отравление. Прокуратура Рубцовска взяла расследование уголовного дела на контроль.

В группе «Инцидент Рубцовск» рассказали, что ученице 5-класса лицея «Эрудит» стало плохо после того, как завуч вызвала маму ребенка в школу и отчитала девочку и ее родителя за ролик в Tik-Tok. При этом разговор проходил на повышенных тонах.

«Из кабинета обе вышли в слезах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо. Об этом она рассказала подружкам в WhatsApp. Спасти девочку не удалось, причина смерти устанавливается», – сообщили в группе.

Кроме того, ситуацией заинтересовались и в правительстве Алтайского края. Запросы в лицей и управление образования Рубцовска отправили уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева и управление образования города. Также Казанцева и представители алтайского минобра съездили в Рубцовск и провели личный прием родителей.