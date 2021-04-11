Часть трубы обрушилась на ТЭЦ-2 в Барнауле

Обрушение на ТЭЦ-2 в Барнауле vk.com/incident22

Частичное обрушение части дымовой трубы произошло на ТЭЦ-2 в столице Алтайского края вечером в воскресенье, 11 апреля.

«В 20:19 произошло частичное обрушение верхней части второй дымовой трубы. Пострадавших в результате инцидента на станции нет», – уточнили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

В СГК добавили, что ТЭЦ-2 продолжает работать: отапливать и снабжать горячей водой часть Барнаула. Для поддержания нормативной температуры к работе подключают резервный теплоисточник – котельную.

Очевидцы сообщили в сообществе «Инцидент Барнаул», что перед падением произошел хлопок и чувствовалась вибрация.

ТЭЦ-2 построили в 1955 году. Она обеспечивает ресурсом 45% от общего числа потребителей СГК в Барнауле.