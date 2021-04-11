Все деревни утонут. Жители Солонешенского района продолжают взывать к помощи из-за пришедшего паводка

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Жители сел Ануйское и Сибирячиха Солонешенского района снова записали видео с призывами о помощи. Уже который день на реке Ануй близ населенных пунктом стоит затор, из-за которого вода уже затопила дороги, подбирается к жилью и другим объектам.

«Уважаемые службы МЧС, ну когда же вы окажете помощь Солонешенскому району, село Ануйское, Сибирячиха. Организуйте взрывные работы, пожалуйста, просят люди. Подход в затору есть, нужны просто взрывные работы. Иначе все деревни утонут», – говорит на видео местный житель.

Мужчина сообщает, что дороги затоплены, а в понедельник детям надо ехать в школу. Он уверяет, что никто не интересуется, как там живут люди, чем питаются.

По данным МЧС на 10 апреля, уровень воды в реках то опускается, то поднимается, но критические значения пока нигде не превышены. На реке Чарыш в Краснощековском районе близ поселка Карпово-2 подтоплен участок внутрипоселковой дороги. На том же Чарыше, но уже у села Белоглазово Шипуновского района образовались закраины и ледоход. В Локтевском районе на реке Алей в районе села Локоть наблюдаются разводья. А в селе Староалейское Третьяковского района талые воды с полей подмыли дорогу. Непростая ситуация в Поспелихинском, Усть-Пристанском районах.

Что же касается Солонешенского района, то там, по информации МЧС, талыми водами была подтоплена автодорога Калининский – Сибирячиха. На особом контроле также села Третьяковского района.