Третьи сутки без помощи. Дома, фермы и дороги затапливает в алтайском селе из-за затора на реке

Лед Pixabay

Несколько дней назад в Алтайском крае стартовала первая волна паводка. В целом край пока не увидел большой воды, но некоторые населенные пункты уже активно топит. Несколько дней из-за гигантского затора на реке Ануй села Сибирячиха и Ануйское в Солонешенском районе взывают о помощи. Вода пришла в дома, на фермы, перекрыла некоторые дороги. Местные жители бьют тревогу: без подрыва льда их может совсем затопить.

По словам людей, затор на реке почти в километр. Они звонят, снимают видео, призывают спасателей и чиновников на помощь. Но пока никаких работ в этом месте никто не ведет.

«10 апреля, затор как стоял, так и стоит. Дороги как были размыты, так и размыты. Сообщение между деревнями закрыто. Никаких работ по устранению затора не проводится. Дома, фермы – все затоплено», – рассказывает местный житель.

По словам мужчины, село Ануйское полностью отрезано от цивилизации, магазинов и связи нет.

Добавим, что непростая паводковая обстановка сейчас также в Краснощековском районе. В регионе закрыли уже несколько дорог. Из-за подъема уровня воды в реках Ануй и Озернуха заблокирован участок Калининский – Сибирячиха – Александровка» (Солонешенский район), а также подъезд к селу Нижнеозерное (Усть-Пристанский район). Из-за подтопления дороги у моста через реку Землянка в Краснощековском районе нет движения на пересечении улиц Ленина и Калинина. Пока остается закрытой и дорога Алейск – Безголосово – а/д К-13.