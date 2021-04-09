Путин назначил полпреда по СФО Меняйло врио главы Северной Осетии

Сергей Меняйло 54.mchs.gov.ru

Президент России Владимир Путина назначил полномочного представителя по Сибири Сергея Меняйло врио главы Северной Осении, сообщает сайт Кремля. Чуть ранее он заявление об отставке действующего главы региона Вячеслава Битарова.

«Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обязанности Главы Республики Северная Осетия – Алания, освободив его от занимаемой должности», – сказано в распоряжении главы государства.

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Это предложение он сделал Меняйло в ходе видеоконференции с ним.

«Владимир Владимирович, я готов к работе. Вы же знаете, Владимир Владимирович, что задача, которую Вы поставите, я всегда готов к ее выполнению. Спасибо за оказанное доверие. Я постараюсь сделать всё, чтобы его оправдать», – ответил бывший полпред.

Он обсудил с главой государства, каким видит развитие региона. И попросил Путина включить республику в индивидуальную комплексную программу развития.

Никаких назначений на освободившийся пост полпреда по СФО президент пока не делал.

19 сентября 2021 года в республике пройдут выборы главы региона. И теперь очевидно, что Меняйло примет в них участие и будет главным кандидатом.

Губернаторский опыт в него уже есть: c апреля 2014 по октябрь 2016 года он занимал пост руководителя Севастополя. В 2016 году стал полпредом президента в Сибирском федеральном округе.