Алтайское село топит из-за гигантского затора льда на Ануе

Затор на Ануе скриншот из видео

Жители села Сибирячиха в Солонешенском районе Алтайского края опасаются за свои жизни и имущество. Их дома может затопить вышедшая из берегов река Ануй.

На реке образовался большой затор льда. Жители говорят, что он почти в километр. И пока стоит на месте. Затопило подъездные пути, поля, некоторые дома и фермы.

Люди призывают власти провести здесь взрывные работы, чтобы не допустить прихода большой воды. И вовсю готовятся к вывозу скота и собственной эвакуации.

По данным «Толка», администрация района уже ведет переговоры об оперативном решении проблемы и сделала заявку на взрывные работы. Но пока дело не сдвинулось.

По данным краевого МЧС, на место уже выехала опергруппа для мониторинга ситуации. Однако местные переживают, что просто наблюдение уже не поможет. Нужны решительные меры.