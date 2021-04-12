15 кандидатов Оушена. Как отразится на грядущих выборах в Госдуму расширение проходной части списка

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Сентябрьские выборы в Госдуму будут иметь одно интересное новшество – в федеральной части списка каждой партии теперь поставят не 10 человек, а 15. Такую поправку в закон приняли 7 апреля. Что это меняет в предвыборной кампании и как отразится на результатах (в том числе и в Алтайском крае) – читайте в нашем материале.

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Как это работает?

В ходе думских выборов партии должны будут выдвинуть единый федеральный список и несколько территориальных (региональных). До принятия нового закона общероссийская часть могла включать только 10 кандидатов.

Итоговое количество депутатов по спискам определяется по сумме голосов за федеральный сегмент и территориальные группы. В федеральном блоке – кандидаты, которые представляют партию в масштабах всей страны. В территориальных – кандидатов закрепляют за регионом.

Места в федеральном списке традиционно называют проходными. Вот только в данном случае это слово не имеет негативного значения – «проходное» подразумевает, что кандидаты из топ-15 «железобетонно» проходят в парламент, если партия преодолевает пятипроцентный барьер. Соответственно, с увеличением списка – увеличивается число гарантированных мест. И за эти позиции в партиях всегда идут настоящие битвы.

Внутренний вопрос

Некоторые эксперты считают, что большого влияния расширение списка на общую картину не окажет. Раздача слонов – в данном случае, мест – все равно остается личным делом избирательного объединения.

«В 2016 были партии и с полным списком, и с половиной, и с одним человеком. Если во главе один человек, значит, территориальные списки получат больше мандатов. А если у кого-то все 15 есть, то регионам ничего не достанется. «Справедливая Россия» в 2016 получила 13 мандатов. В списке был один Миронов, соответственно территориальные группы получили оставшиеся 12. А 10 или 15 – сама возможность расширить список не имеет значения, все зависит от решения партии», – скептически оценил новые возможности политтехнолог Константин Лукин.

Схожего мнения придерживается и заведующая кафедрой политологии Алтайского госуниверситета Ярослава Шашкова. Она считает, что гораздо более важную роль, чем федеральный топ, будет играть «нарезка» территориальных групп. Однако расширение списка может создать определенные сложности для партий, особенно для КПРФ и СР.

«Партии смогут отправить больше спонсоров, однако если мандаты будут распределяться с перевесом в сторону федеральной части, то у региональных отделений может исчезнуть мотивация», – озвучила она возможные последствия.

Что касается территориальной «нарезки», то здесь тоже есть нюансы. Глава отделения «Единой России» в Алтайском Александр Романенко, например, сообщил, что на выборы в ГД край, скорее всего, пойдет вместе с Республикой Алтай. А руководитель избирательного штаба партии власти Денис Голобородько добавил, что такое деление приведет к тому, что алтайским единороссам по федеральному списку достанется 1-2 мандата. В действующем созыве их, к слову, 4, как раз из-за той же нарезки: в 2016 Алтайский край был объединен с Республикой Алтай, Томской и Кемеровской областями в территориальную группу №6. Места достались Валерию Елыкомову, Наталье Кувшиновой, Олегу Быкову и Николаю Герасименко. Еще четыре единоросса прошли по одномандатному округу. Это Даниил Бессарабов, Александр Прокопьев, Иван Лоор и Виктор Зобнев. Кроме того, в Госдуме есть и два «алтайских» депутата от оппозиции – это Сергей Шаргунов от КПРФ и Александр Терентьев от СР.

КПРФ в 2021 году включит в один округ сразу четыре региона – Алтайский край, Республику Алтай, Туву и Хакасию, что дает партии некие шансы на прохождения депутата по списку. А «Справедливая Россия», скорее всего, объединить Алтайский край с Новосибирской областью. Как нарежет округа ЛДПР пока не знаем, но в прошлый раз это сделали так, что от Алтая кандидат пройти никак бы не смог.

Обострение внутренней конкуренции

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Но вернемся к основной теме. Российский политолог Инна Ветренко считает, что «Единой России» расширение федерального списка может вызвать обострение внутренней конкуренции. Оно создаст необходимость ввести новые критерии отбора людей, потому что у партии полно сильных кандидатов. А для новой версии «Справедливой России» это может оказаться очень полезным, потому что в партии после присоединения «За правду» прибавилось ярких личностей. Например, бывший глава ЗП Захар Прилепин или актер Иван Охлобыстин. А вот малым партиям больший список ничего не даст, как раз потому, что у них политических тяжеловесов не хватает.

При этом, по мнению некоторых экспертов, партии также получат возможность включить больше личностей, не планирующих получить мандат, но способных помочь кампании. Это могут быть спонсоры или просто известные люди, которые привлекут избирателей. Тактические возможности партий от этого, конечно, только расширятся.

Так или иначе, «гарантированных» мест в партийных списках стало больше, а значит, внутри партий борьба за попадание на такие места, скорее всего, заметно оживится. Число узнаваемых фамилий на выборах увеличится.

Напомним, что сейчас в Государственной думе 450 депутатских портфелей. Из них 225 избираются по одномандатным округам, и 225 – по партийным спискам. Сейчас в ГД 336 – от партии власти, 43 коммуниста, 39 либерал-демократов, 23 эсера, два беспартийных депутата и еще семь уже пустуют.