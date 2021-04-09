Эсеры собрали 500 подписей барнаульцев за изменение Генплана

Справедливая Россия Фото: Александра Черданцева

Жители Барнаула поддерживают инициативу партии «Справедливой России» изменить Генеральный план города, в том числе и по зонам застройки частного сектора. Во всяком случае, те 500 человек, которые уже оставили подписи.

Эту тему с жильцами частного сектора обсудила депутат краевого парламента Евгения Боровикова. Она встретилась с жителями Танкового проезда и улицы Волгоградской. В 2019 году их земельные участки, а точнее целого микрорайона Западний, были (причем без их ведома) переведены из зоны Ж-4 (индивидуальное жилое строительство) в зоны Ж-1 и Ж-2 (многоэтажная застройка).

«Мы и не утверждаем, что их домовладения обязательно попадут под снос. Но, например, если кто-то из них пожелает подать заявление на реконструкцию своего дома, то у них, конечно, примут его. Но для того, чтобы получить разрешение, они должны будут провести публичные слушания по этому поводу, что, естественно, у них вряд ли получится. Продать – без проблем. Застройщики и будут скупать. Скупили несколько домов в одном месте, другие не продали. Возле них начнут возводиться высотки, и они будут жить на стройке: слушать грохот техники с утра до ночи, глотать пыль и так далее», – пояснила Боровикова.

Барнаульские эсеры проведут сбор подписей за изменение Генплана города Новости 07.04.2021 17:23

Жительница дома по улице 4-я Западная Вера тоже считает, что все эти лазейки из Генплана на руку только застройщикам. И скоро они начнут принуждать жителей частного сектора, где был произведен такой перевод, продавать участки по цене, за которую нереально будет приобрести равноценное жилье.

«К нам пока еще не приходили с такими предложениями, но, например, к жителям соседнего Ростовского проезда такие ходоки уже наносят визиты. Мы также наблюдаем, как полным ходом идет уже рытье котлована под строительство многоэтажного дома по улице Смирнова. А в памяти всплывает жуткая история одного из бывших жильцов, на месте участка и дома которого сейчас вырыт котлован. К нему также приходили с предложением продать участок по бросовой цене, но он отказался. И через некоторое время его дом полыхнул, а хозяин погиб в огне», – рассказала женщина.

Опасается она и ухудшения транспортной ситуации. Соседняя Северо-Западная уже задыхается в огромных пробках.

По словам юриста Виктории Серовой, меняя функциональную и территориальную зоны микрорайона Западный под многоэтажную застройку, чиновники не предусмотрели комплексного развития.

«Если нет решения о комплексном освоении территории, то планируется точечная застройка многоэтажными домами данного микрорайона? Как органы власти города видят развитие территории данного микрорайона с учётом принятого решения об изменении функциональной и территориальной зон на зону многоэтажной застройки?» – на эти вопросы, по ее мнению, власти должны ответить жителям.

Виктория Серова также добавляет, что изменение зоны нарушает права людей на незыблемость частной собственности.

«Жители данного микрорайона двигаются в правильном направлении, требуя на законных основаниях внести изменения в Генплан и ПЗЗ для установления зоны индивидуальной жилой застройки в отношении данного микрорайона», – подчеркнула она.

Добавим, что СР ведет сбор подписей до 20 апреля.