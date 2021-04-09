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Аварийным жильем в Бийском районе заинтересовался федеральный следком

Новости
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Следственный комитет РФ
Следственный комитет РФsledcom.ru

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки в Бийском районе, где жильцы пожаловались, что их переселяют из аварийного дома в непригодного жилье, сообщает пресс-служба ведомства.

Несколько дней назад в интернете появилось видеообращение жильцов аварийного дома в поселке Боровой Бийского района, в котором они попросили помощи у президента Владимира Путина и губернатора Виктора Томенко. Сельчане сообщили, что их дом на улице 40 лет Победы, 4 признали аварийным еще в 2018 году и должны были расселить. Но власти предложили им на некоторое время переехать в общежитие, в котором якобы нет элементарных бытовых удобств.

Это информация разлеталась по СМИ. После чего краевой следком организовал проверку опубликованной информации. Правоохранители намерены выяснить все обстоятельства расселения. И проверить действия сотрудников администрации сельского совета на предмет халатности. Именно в их обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилфонда.

Напомним, в Барнауле на этой неделе произошло сразу два ЧП в аварийных домах. Из-за угрозы обрушения местных жителей эвакуировали. Сейчас они проживают в пунктах временного размещения или у родственников.

Аварийный дом на Советской Армии в Барнауле

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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