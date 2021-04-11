Еще 12 жителей Алтайского края скончались в ковидных госпиталях

За минувшие сутки в Алтайском крае от коронавируса умерло 12 человек, причем все от – COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
В ковидных госпиталях уже скончались более 2,8 тысячи заболевших, непосредственно от коронавируса – 1,9 тысячи пациентов.
За время пандемии вирусом заразилось более 48,1 тысячи жителей Алтайского края, в том числе 83 – за минувшие сутки.
С болезнью справились 43,1 тысячи пациентов (+42 за сутки).
Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях находятся 925 человек с коронавирусом и 305 пациентов с вирусной пневмонией.
Тяжелое течение болезни наблюдается у 216 зараженных, из них 83 подключены к аппаратам ИВЛ.