Еще 12 жителей Алтайского края скончались в ковидных госпиталях

Коронавирус Фото: pixabay

За минувшие сутки в Алтайском крае от коронавируса умерло 12 человек, причем все от – COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

«ЭпиВак Корону» не ждите. Жителям Алтайского края посоветовали прививаться от ковида «Спутником V» Новости 30.03.2021 15:06

В ковидных госпиталях уже скончались более 2,8 тысячи заболевших, непосредственно от коронавируса – 1,9 тысячи пациентов.

За время пандемии вирусом заразилось более 48,1 тысячи жителей Алтайского края, в том числе 83 – за минувшие сутки.

С болезнью справились 43,1 тысячи пациентов (+42 за сутки).

Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях находятся 925 человек с коронавирусом и 305 пациентов с вирусной пневмонией.

Тяжелое течение болезни наблюдается у 216 зараженных, из них 83 подключены к аппаратам ИВЛ.