Аварийные дома, скромный министр и сетевые войны: коротко о событиях в Алтайском крае за прошедшую неделю

Аварийный дом на Советской Армии в Барнауле Фото: Олег Укладов

Первая по-настоящему теплая неделя этой весны отметилась в Алтайском крае самыми разными событиями. Впрочем, в отличие от погоды, большинство из них были далеко не со знаком «плюс». Самое важное – в хронике «Политсибру».

Эвакуация людей из аварийного жилья

Главное ЧП недели – эвакуация людей из двух аварийных домов – произошло в Барнауле. 5 апреля из-за угрозы обрушения части стены здания пришлось экстренно выводит из дома по адресу 1-я, Западная 55 жителей. Часть из них отправили в пункт временного размещения, остальных по родственникам. Как оказалось, здание числится аварийным с 2019 года.

А 7 апреля произошло частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены дома №54 на улице Советской армии. Эта постройка была признана аварийной еще раньше – в 2013 году. А расселить дом планировали через год-два. Но теперь власти обещают сделать это уже до конца 2021 года.

Кроме того, по обоим случаям алтайский следком возбудил уголовные дела по статье «халатность».

В мэрии Барнаула снова увольнение

Стало известно, что пятница, 9 апреля, станет последним рабочим днем председателя комитета по ЖКХ барнаульской мэрии Антона Бенса. Заявление об уходе он написал по собственному желанию. Однако некоторые считают, что уход Бенса связан все с теми же эвакуациями.

Глава минздрава отказался от награды

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов отказался от медали «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» от краевого профсоюза работников здравоохранения. Награждение не согласовал глава региона Виктор Томенко, а значит, по закону чиновник просто не мог принять знак отличия.

А вот поводом явно послужил одиночный пикет против награждения министра. Публичное недовольство выразил член Ленинского коммунистического союза молодежи. В организации вручение медали Попову назвали «насмешкой над жителями края».

У бийских эсеров новый глава

В Бийском отделении «Справедливой России» сменился руководитель. Им стал местный спортсмен Яков Стрюков. Его назначение оказалось неожиданным, ведь чуть ранее эсеры сами объявили новым «вождем» Олега Гузеева (который уже занимал этот пост несколько лет назад).

Бутина жалуется на кибербуллинг, а у Мотузной появился «новый враг»

Мария Бутина сообщила об угрозах и оскорбления в интернете, которые поступают в ее адрес после поездки в колонию №2 в Покрове, где отбывает срок оппозиционер Алексей Навальный. Бутина похвалила условия содержания политика (Навальный был в гневе). Это, очевидно, и стало поводом для массовой истерии в соцсетях.

А бывшая «экстремистка» Мария Мотузная, после отчета Бутиной о поездке, обвинила «шпионку» во лжи и назвала своим новым врагом. Особенно выделила она реплику Бутиной о том, что в «гостинице в селе Косиха» в Алтайском крае условия хуже, чем у Навального.

Стала известная тройка на выборах в АКЗС от «Единой России»

Первым в партийном списке на выборах в Алтайское краевое законодательное собрание от ЕР пойдет губернатор Виктор Томенко, вторым – спикер краевого парламента Александр Романенко, а третьим – действующий депутат Госдумы военный Владимир Шаманов. А связывает его с регионом только то, что он является уроженцем Барнаула.

Все депутаты АКЗС отчитались о доходах

Все депутаты Алтайского краевого Заксобрания предоставили сведения о доходах и имуществе. Ни один член регионального парламента не опоздал с декларацией. Впрочем, проверка предоставленной информации на достоверность еще впереди. Сколько же заработали народные избранники, в каких домах они живут и на чем ездят – узнаем через пару недель.

Депутату Боровиковой не дадут возглавить Октябрьский район Барнаула

Администрация Барнаула ответила депутату АКЗС Евгении Боровиковой на просьбу рассмотреть ее кандидатуру в качестве возможного главы Октябрьского района. Ответ является скорее отказом, хотя Боровикову и пообещали включить в кадровый резерв и даже рассмотреть в будущем. Боровикова таким ответом осталась недовольна, и даже анонсировала депутатское расследование.

Руководитель каменского МУП пойдет под суд

Исполняющего обязанности директора муниципального предприятия «Каменские теплосети» будут судить за хищение 133 тысяч рублей из бюджета. Это тот самый МУП, который повинен в отключении отопления в городе на январских праздниках. Кстати, свою вину мужчина полностью признал.