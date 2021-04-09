Курица не птица. Губернатор Томенко поговорил с руководителями алтайских птицефабрик о причинах роста цен на яйца

Виктор Томенко на птицефабрике «Молодежная» в Первомайском районе Пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил птицефабрику «Молодежная» в Первомайском районе. Туда же приехали и руководители других крупнейших птицефабрик региона. Поводом стало подорожание яиц в крае на 70%. Подробности сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

«Рост стоимости в торговых сетях должен быть обоснованным, осмысленным. ФАС не зафиксировала нарушений законодательства. У наших производителей есть понимание того, насколько ответственная и в то же время эффективная политика должна быть по ценообразованию. Производители Алтайского края не будут выступать локомотивом, который раскручивает ценовой маховик», – сделал по итогам совещания вывод глава региона.

Руководитель птицефабрики «Комсомольская» Денис Старовойтов объяснил рост цен на яйца несколькими причинами. Прежде всего, это сезонность: в преддверии пасхи спрос на яйца традиционно растет. Второе – рост затрат на расходные материалы, например, на корма для птиц и упаковочные материалы для самих продуктов.

Напомним, что за с октября 2020 года по февраль 2012 по данным Банка России цены на продовольственные продукты выросли на 2,64%. Подорожал картофель, яйца, свинину, говядину и куриное мясо.

Птицефабрики Алтайского края выпускают в год около 850 млн штук яиц. Половина этого объема продают за пределами региона.