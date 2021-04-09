Фракции старые, лица новые. Глава алтайского парламента Романенко дал прогноз на будущий созыв АКЗС

Александр Романенко Олег Укладов

Состав Алтайского краевого Законодательного собрания заметно обновится, а «Единую Россию» в будущем созыве будет представлять большое количество депутатов-новичков. Такими ожиданиями поделился с журналистами спикер АКЗС Александр Романенко на встрече 8 апреля.

«Примерно 30-40% (состава) обновится во всех фракциях в Заксобрании. Есть же понимание, кто однозначно не пойдет, кто по каким-то причинам не пройдет. Хотя какой-то социологии нет, и это мой личный прогноз», – отметил Романенко.

Кроме того, спикер считает, что все четыре парламентские партии останутся в АКЗС, а вот новые и малые партии в краевом парламенте мы вряд ли увидим. Даже «Новых людей».

Такого же мнения по малым партиям придерживается и депутат АКЗС, глава исполкома «Единой России» и руководитель предвыборного штаба партии Денис Голобородько. Даже несмотря на «громкие трансферы» (вероятно, имеются ввиду слухи о том, что «Новых людей» в регионе возглавит экс-эсер Владислав Вакаев) у «Новых людей» в крае перспектив нет, считает Голобородько. Что же касается левых партий, к которым он отнес «Партию пенсионеров» и «Коммунистов России», то у них определенный потенциал есть, но он зависит, прежде всего, от числа схожих партий в итоговом бюллетене.

Александр Романенко также сообщил, что около 75% участников праймериз (предварительного голосования) «Единой России» в Алтайском крае – люди, которые депутатами еще не были. Он назвал некоторых из них.

«На праймериз пойдут главный врач центра травматологии и ортопедии Владимир Пелеганчук, главный врач онкодиспансера Игорь Вихлянов, замминистра здравоохранения Владимир Лещенко, ректор политеха Андрей Марков», – перечислил глава парламента.

Примерно 15% депутатов от ЕР нынешнего созыва участвовать в выборах не будут. Среди них, в том числе и те, кто собирается покинуть регион, как Юрий Кайро, и те, кто это уже не сможет сделать по причине нахождения под стражей, как Николай Бушков и Всеволод Кондратьев. Не собираются идти на выборы также Сергей Шабанов, Максим Степин и Виталий Щербаков. По данным «Политсибру», в списках партии не будет Ивана Диркса, Бориса Трофимова, Сергея Лямина, Игоря Пляко.