«Люди выпивают и зимой, и летом». В Алтайском крае изучат общественное мнение по поводу возвращения вытрезвителей

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Председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков считает, что в регионе необходимо возрождать вытрезвители. И заявляет, что члены совещательного органа изучат общественное мнение по вопросу. Речь об этом зашла на пресс-конференции 9 апреля.

Шамков добавил, что тема с вытрезвителями назревшая, так как «в Сибири люди выпивают и летом, и зимой».

«Создание вытрезвителей с точки зрения социальных и гуманитарных вопросов необходимо. Это мое личное мнение. И мы (члены Общественной палаты – прим.ред.) точно будем обсуждать этот вопрос. Далеко не факт, что мы станем инициаторами этого законопроекта. Это больше прерогатива исполнительной власти», – отметил Шамков.

Напомним, с начала 2021 года регионы получили полномочия по созданию вытрезвителей. В таких учреждения полицейские будут доставлять людей, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.