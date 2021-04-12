Аварийные здания, увольнения чиновников и уголовные процессы: как прошла неделя в Сибири

Аварийный дом на Советской Армии в Барнауле Фото: Олег Укладов

Прошедшая неделя запомнилась громкими отставками, курьезными высказываниями и аварийными проблемами. О главных событиях последних дней в Сибири читайте в обзоре «Политсибру».

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Алтайский край

Арестованная на прошлой неделе представитель губернатора в Законодательном Собрании Алтайского края Стелла Штань вновь невольно стала одним из главных ньюсмейкеров этой недели. Виктор Томенко отправил ее в отставку после обвинений в мошенничестве.

Также на этой неделе в Барнауле начали «сыпаться» дома. 5 апреля из-за угрозы обрушения стены эвакуировали жителей дома №51 по улице 1-я Западная, а 7 апреля в здании №54 на Советской Армии стена частично обрушилась. Нуждающихся в жилье людей расселили в пункты временного размещения. Дать новые квартиры по крайней мере жителям дома на Советской армии власти планируют уже в этом году. То, как ответственные службы и органы следили за обоими зданиями, проверят следком и прокуратура.

А 11 апреля в Барнауле обрушилась часть трубы на ТЭЦ-2. Пострадавших нет, но чтобы сохранить уровень тепла пришлось подключать резервную котельную.

Резонанс вызвала новость и о том, что министр здравоохранения края Дмитрий Попов отказался от медали «За особый вклад в борьбу с коронавирусом», которую вручил ему краевой профсоюз работников здравоохранения. Главной причиной отказа были нарушения процедуры вручения медали. Губернатор не одобрил награждение.

Кроме того, в Алтайский край на этой неделе пришла первая волна паводка.

Республика Алтай

В Республике Алтай осудили 18 заключенных за то, что в 2016 году они устроили массовые беспорядки в следственном изоляторе Майминского района. Всего в бунте участвовали более 20 заключенных. 18 виновных приговорили к срокам за участие в массовых беспорядках, а одного – за призывы к ним.

Кроме того, корпорация РЖД рассматривает возможность построить пути в Китай через Республику Алтай. Погранпереход могут сделать на западном участке границы с Китаем, на отрезке между Казахстаном и Монголией, где Республика Алтай граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Тема дороги через республику поднимается уже давно – о ней говорили в 2000 годах, а затем и в 2017 году.

А еще глава региона Олег Хорохордин отправил в отставку министра здравоохранения республики Сергея Коваленко, которого обвиняют в коррупции.

Республика Тыва

Республика Тыва на этой неделе лишилась своего главы – Шолбана Кара-оола. Он ушел в отставку по собственному желанию. 7 апреля Владимир Путин подписал указ о прекращении его полномочий. Срок пребывания Кара-оола на посту истекал в сентябре этого года. Кстати, в 2016 году он уже покидал свою должность главы Тувы, но потом Владимир Путин назначил его врио региона. Кстати, теперь обязанности губернатора будет исполнять Владислав Ховалыг.

Еще одна новость из республики – началось строительство 11-километрового участка автомобильной дороги Кызыл-Хая – Мугур-Сын (Бургузун). Она поможет «открыть выход» в Горный Алтай, Алтайский край и Новосибирскую область.

Омская область

Губернатор Омской области Александр Бурков назвал одной из причин оттока населения из региона отсутствие кафе и ресторанов. Над этим посмеялись в интернете и федеральных СМИ. Тем временем проблема миграции в области стоит более чем серьезно. За три последних года область покинуло 55,8 тысяч человек. Губернатор уверен, что от бегства из региона спасет строительство качественного жилья и создание комфортных условий для жизни.

Кроме того, здание омского областного суда эвакуировали после сообщения о минировании. Никакой бомбы обнаружено не было.

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Республика Хакасия

Верховный суд Республики Хакасия отказался принять иск граждан к главе региона Валентину Коновалову о нецелевом расходовании денег из резервного фонда. Недовольные заявили, что губернатор потратил 198 млн рублей на организацию театрально-концертных проектов, проведение культурно-досуговых мероприятий и выплаты на детей от трех до семи лет. Однако в суде ответили, что у них нет полномочий для рассмотрения дела.

Прокуроры привлекли к ответственности в Хакасии 21 сельского депутата. 11 членов Совета депутатов Знаменского сельсовета сельсовета и 10 депутатов Первомайского сельсовета не предоставили информацию о своих доходах. Прокуратура вынесла главам этих районов и председателям сельсоветов представления об устранении нарушения антикоррупционного законодательства.

Красноярский край

В «Школе космонавтики» в Железногорске Красноярского края отравились 11 учащихся 8-11 классов, один школьник был госпитализирован. Это уже второе подобное ЧП за последнее время. 13 марта 2021 года 17 учеников от 15 до 17 лет пожаловались медикам на боль в животе, троих детей госпитализировали.

Повеселить жителей края смог арестованный красноярский политик и бизнесмен Анатолий Быков. Он собрался стать депутатом, сидя при этом в СИЗО. Об этом заявил его сторонник Владимир Владимиров. Арестовали Быкова еще в мае 2020 года. Его обвиняют в двойном убийстве.

Кроме того, в Норильске взбунтовались таксисты. Они рассказали о невыгодных тарифах и попросили, чтобы компания «Яндекс» уменьшила радиус подачи автомобилей до полутора километров. На два-три адреса, пожаловались они, доехать стоит всего 95 рублей, при этом бензина за такую поездку можно «нажечь» на 55 рублей.

Иркутская область

Иркутскую область на этой неделе начало затапливать. Из берегов вышла река Заларинка в поселке Залари. Подтоплено уже 24 участка, пострадавшими оказались 64 человека. 9 апреля вода из реки подтопила федеральную трассу «Р-255 Сибирь».

В СМИ продолжают обсуждать тему пыток в иркутских колониях. Основатель правозащитного проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин попросил главу Европейского комитета по предупреждению пыток Игоря Краснова проверить массовые издевательства и избиения в тюрьмах Иркутской области. Он заявил, что пытки в регионе продолжаются и привел в своем письме несколько примеров.

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Новосибирская область

Студенты Новосибирского госуниверситета рассказали о том, что их могут выселить из общежития № 3. Причина в возможном строительстве нового корпуса физматшколы после визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина. 7 апреля руководство НГУ встретилось со студентами и обсудило проект сноса общежития. До тех пор, пока не будет построено новое общежитие, студентов будут селить по четыре человека в комнату, что может противоречить Жилищному кодексу РФ (где прописано, что на одного человека должны давать не менее шести квадратных метров).

Тем временем село Половинное в Новосибирской области задыхается из-за Краснозерского мясокомбината. Предприятие сбрасывает отходы на своей территории вместо захоронения в скотомогильнике. Жители села опасаются, что такая неэкологичная политика может привести к загрязнению озера, где купаются дети. При этом в прокуратуре и администрации якобы бездействуют.

Кемеровская область

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев признался на своей странице в Instagram, что создал местную легенду о йети. В этом ему помогал глава Таштагольского района Владимир Макута. Сначала они сделали Таштагол «родиной йети», затем стали отмечать в Горной Шории День снежного человека и учредили приз один миллион рублей тому, кто найдет чудовище. Когда интерес к мифу стал падать, Тулеев попросил Макуту сильнее его подогревать. Чиновник даже нашел актера, который бегал по лесу в специальном костюме и изображал йети.

Из более серьезных новостей. Режим «черного неба» ввели в нескольких муниципалитетах Кемеровской области: в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе. Предприятиям порекомендовали сократить выбросы.

После обрушения части школы в Междуреченске 2 апреля власти выявили, что еще три учебных учреждения региона находятся в аварийном состоянии. Это школы №46, №18 и №10.

Томская область

Мэр Томска Иван Кляйн не признал вину в суде. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. Кляйн продолжает заявлять, что действовал лишь в интересах горожан. По данным следствия, чиновник покровительствовал пивоваренной компании «Томское пиво» и незаконно отдал дочери земельный участок для строительства.

Фонд содействия реформированию ЖКХ даст Томской области 688 млн рублей на расселение аварийного жилья. Дополнительно из областного бюджета власти выделят еще 92,95 млн рублей. Деньги помогут пересилить в комфортные квартиры 1,1 тысячу человек или 428 семей.