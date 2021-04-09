Глава алтайской Общественного палаты объяснил, почему СМИ не пустили на обсуждение развития края, и что такого секретного в ней было

Юрий Шамков Дмитрий Черских/пресс-служба АКЗС

Глава Общественной Палаты Алтайского края Юрий Шамков прокомментировал запрет на участие СМИ в заседании, где обсуждали обновление Стратегии развития региона. На этот вопрос «Политсибру» он ответил на пресс-конференции в пятницу, 9 апреля.

Указанный документ стал поводом для обсуждения на площадке палаты 25 марта. Мероприятие было в краевом плане для прессы, однако в последний момент журналистам отказали в участии. И этом при том, что обновленная ОПАК обещала представителям прессы максимальную открытость.

«Это было внеочередное заседание совета палаты с приглашением экспертов. В медиаплане мы обозначили мероприятие, чтобы привлечь внимание к теме. Но посоветовавшись решили СМИ не приглашать. Да, была дискуссия и полемика. Были очень критические предложения. И мы считаем, что на том этапе мы поступили правильно», – сказал Шамков.

Члены ОП не согласились с некоторыми пунктами проекта новой Стратегии. Например, что в миссии сделан акцент на агропромышленность региона. Хотя «отдача» от АПК уступает «отдаче» от остальной промышленности.

Также среди предложений палаты, которые она отправит в правительство, необходимость более детального прописать важность поддержки села, развитие науки и инновации, экологического образование.

Юрий Шамков неоднократно подчеркивал, что ОПАК пытается стать открытой. Для этого там недавно завели аккаунты в соцсетях.

«Запрос на большую открытость палаты существует. Мы это понимаем. Надеюсь, что дальше мы будем работать в более конструктивном ключе», – сказал он.

О том же он говорил и в конце июля 2020 года, когда палата провела первое открытое для СМИ мероприятие. После этого больших встреч со СМИ в ОПАК не устраивали. На свои заседания журналистов зовут нечасто.

Напомним, сейчас власти региона разрабатывают обновленный проект стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года.