О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Поаккуратнее с обещаниями. Спикер алтайского парламента Романенко раскритиковал эсеров за популизм

Новости
2
Александр Романенко
Александр Романенко Олег Укладов

Председатель Алтайского краевого Заксобрания, глава алтайских единороссов Александр Романенко назвал заявления партии «Справедливая Россия» в преддверии выборов популистскими и призвал депутатов не давать обещаний, которые не получится выполнить. Такой оценкой спикер АКЗС поделился на встрече с журналистами 8 апреля.

«Не надо, формируя свое политическое лобби, выходить с такими, несколько популистскими заявлениями, входя в душу и сердце к избирателям», – сказал Романенко.

Поводом для критики стал законопроект фракции «Справедливой России» в АКЗС о выплате компенсаций семьям, стоящим в очереди на бесплатные участки под жилищное строительство. Компенсация должна носить разовый характер и, по замыслу эсеров, будет являться заменой получению земли для тех, кого ожидание утомило.

Романенко отметил, что обращаться к той категории жителей края, обязательства перед которыми власть не может исполнить из-за финансовых причин, неправильно.

«Решения парламента должны быть реальны, исполнимы и востребованы в нашем обществе. (…) Хотелось бы чтобы парламент был сформирован из той категории людей, которая бы реально подходила к делам», – поделился своими надеждами на будущий созыв Романенко.

Напомним, что выборы в АКЗС состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут вместе с выборами в Государственную думу. И эсеры намерены активно участвовать в обеих кампаниях.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко

«Время сегодня горячее». Губернатор Томенко призвал алтайских чиновников «не играть» с цифрами в политический год

Новости

В правительстве обсудили итоги 2020 года

865

Автор: Ярослав Жоган

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (2)

1000

гость

Тогда Романенко и его соратников не надо брать в следующий парламент. а то никаких дел от депутатов не дождешься. Как были очереди пять лет назад так и есть а они просто реально сидят посиживают.

Ответить
стыдно

чья бы вот только помолчала. с каким лицом вы людям будете в глаза смотреть. уже просто все соки высосали. прилипли к этим креслам сидят нифига не делают. не хотите так дайте хоть другим людям помочь. денег у них вечно нет а потом миллионы и миллиарды находят.

Ответить