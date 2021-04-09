Поаккуратнее с обещаниями. Спикер алтайского парламента Романенко раскритиковал эсеров за популизм

Александр Романенко Олег Укладов

Председатель Алтайского краевого Заксобрания, глава алтайских единороссов Александр Романенко назвал заявления партии «Справедливая Россия» в преддверии выборов популистскими и призвал депутатов не давать обещаний, которые не получится выполнить. Такой оценкой спикер АКЗС поделился на встрече с журналистами 8 апреля.

«Не надо, формируя свое политическое лобби, выходить с такими, несколько популистскими заявлениями, входя в душу и сердце к избирателям», – сказал Романенко.

Поводом для критики стал законопроект фракции «Справедливой России» в АКЗС о выплате компенсаций семьям, стоящим в очереди на бесплатные участки под жилищное строительство. Компенсация должна носить разовый характер и, по замыслу эсеров, будет являться заменой получению земли для тех, кого ожидание утомило.

Романенко отметил, что обращаться к той категории жителей края, обязательства перед которыми власть не может исполнить из-за финансовых причин, неправильно.

«Решения парламента должны быть реальны, исполнимы и востребованы в нашем обществе. (…) Хотелось бы чтобы парламент был сформирован из той категории людей, которая бы реально подходила к делам», – поделился своими надеждами на будущий созыв Романенко.

Напомним, что выборы в АКЗС состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут вместе с выборами в Государственную думу. И эсеры намерены активно участвовать в обеих кампаниях.