Поаккуратнее с обещаниями. Спикер алтайского парламента Романенко раскритиковал эсеров за популизм

Председатель Алтайского краевого Заксобрания, глава алтайских единороссов Александр Романенко назвал заявления партии «Справедливая Россия» в преддверии выборов популистскими и призвал депутатов не давать обещаний, которые не получится выполнить. Такой оценкой спикер АКЗС поделился на встрече с журналистами 8 апреля.
«Не надо, формируя свое политическое лобби, выходить с такими, несколько популистскими заявлениями, входя в душу и сердце к избирателям», – сказал Романенко.
Поводом для критики стал законопроект фракции «Справедливой России» в АКЗС о выплате компенсаций семьям, стоящим в очереди на бесплатные участки под жилищное строительство. Компенсация должна носить разовый характер и, по замыслу эсеров, будет являться заменой получению земли для тех, кого ожидание утомило.
Романенко отметил, что обращаться к той категории жителей края, обязательства перед которыми власть не может исполнить из-за финансовых причин, неправильно.
«Решения парламента должны быть реальны, исполнимы и востребованы в нашем обществе. (…) Хотелось бы чтобы парламент был сформирован из той категории людей, которая бы реально подходила к делам», – поделился своими надеждами на будущий созыв Романенко.
Напомним, что выборы в АКЗС состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут вместе с выборами в Государственную думу. И эсеры намерены активно участвовать в обеих кампаниях.
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чья бы вот только помолчала. с каким лицом вы людям будете в глаза смотреть. уже просто все соки высосали. прилипли к этим креслам сидят нифига не делают. не хотите так дайте хоть другим людям помочь. денег у них вечно нет а потом миллионы и миллиарды находят.
Тогда Романенко и его соратников не надо брать в следующий парламент. а то никаких дел от депутатов не дождешься. Как были очереди пять лет назад так и есть а они просто реально сидят посиживают.