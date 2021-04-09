Алтайская Общественная палата собирается «разрулить» ситуацию со свалками строительных отходов

Свалка строительного мусора Александра Черданцева

Члены Общественной палаты Алтайского края (ОПАК) подключались к решению проблемы ликвидации строительных отходов. Они намерены подготовить поправки в закон и выйти с ними на обсуждение в региональный парламент. Об этом во время пресс-конференции 9 апреля рассказал член Общественной палаты Руслан Демаков.

Острее всего эта мусорная проблема стоить в Барнауле. Причем свалки строительного мусора представляет собой угрозу не только экологии, но и жизни и здоровью людей.

«Доходило до того, что торчит арматура, выпали осадки, а рядом с этой свалкой играют дети. И не замечая опасности, они получали травмы, был даже перелом ноги. Это нам рассказали правозащитники и попросили повлиять на эту ситуацию», – рассказал Демаков.

Члены палаты совместно с другими общественными организациями уже собрали подборку локаций, где складируются строительный мусор. И проанализировали, как с этой проблемой борются в других регионах. В частности, положительная практика есть в Подмосковье: утилизация таких отходов регулируется, количество несанкционированных свалок снижается. Такого же результата хотят добиться и в Алтайском крае.

Но перед тем, как выходить с конкретным законопроектом на сессию, члены ОПАК хотят все детально проанализировать. Ведь изменение законодательства, как отмечает Демаков, потянет за собой «целую цепочку взаимосвязанных изменений».

«Если мы обяжем тех, которые занимается перевозкой строительных отходов, четко указывать движение своего транспорта, то сможем проследить: поехала машина в бор и пройму реки Оби или сразу на полигон. Это будет прозрачно. И как понимаем, любая прозрачная деятельность – это увеличение налоговых поступлений в бюджет», – отметил Демаков.

Кроме того, решение этой проблемы позволит сэкономить бюджетные деньги. По неподтвержденным данным ОПАК, только Барнаул на ликвидацию таких строительных свалок тратит около 17 млн рублей. А мог бы (в случае экономии) направить их на более важные дела. Не говоря уже о том, что улучшится окружающая среда.

С какими еще проектами выступала ОПАК?

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Утилизация строительного мусора – не первая законодательная инициатива Общественной палаты региона.

Так, в прошлом году они разработали законопроект по регулированию продажи алкоголя в заведениях, которые находятся в здании многоквартирных домов. Изменения начали действовать с 1 марта 2021 года и, как отметил председатель ОПАК Юрий Шамков, есть первые результаты: в регионе закрыли 188 таких точек, а по Барнаулу – 149.

Члены общественного органа также предлагали прописать в краевом законе правила по реализации инициатив жителей в муниципалитетах. В частности, указать в нем предельный возраст участников, механизм организации и финансирования таких инициатив.

Также члены палаты подготовили поправки в закон о пчеловодстве, разрабатывают поправки в закон об экологическом образовании и занимаются изучением общественное мнение по возвращению вытрезвителей.