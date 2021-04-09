Дело обвиняемого в мошенничестве и растрате экс-главы Октябрьского района Овсянникова ушло в суд

Андрей Овсянников Фото: barnaul.org

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение против бывшего главы Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова и специалиста Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаула. Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и в присвоении и растрате (по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Овсянников совершал преступления в 2017-2018 годах, когда был главой Лебяжья.

«По версии следствия, глава сельской администрации при пособничестве своего сотрудника заключал с индивидуальным предпринимателем контракты о выполнении работ по благоустройству, ремонту помещений и очистке «Лебяжинского озера». При этом работы выполнялись силами подчиненных работников или не производились вовсе», – пояснили в ведомстве.

Кроме того, из-за подтоплений села при паводке планировалось строительство дамбы на озере. Для этого из бюджета выделили более 450 тысяч рублей. Деньги были потрачены, однако никакой дамбы власти Лебяжкья не построили.

Теперь Овсянникова будут судить в барнаульском Железнодорожном районном суде. На имущества бывшего главы наложили арест для компенсации причиненного ущерба.

Напомним, что Овсянников признал свою вину в растрате и крупном мошенничестве. В начале февраля 2021 года чиновника арестовали. Пост главы Октябрьского района Барнаула он покинул по собственному желанию за несколько дней до прихода силовиков – 21 января. 3 февраля Овсянникова уволили официально. До Октябрьского района Овсянников был главой Троицкого района, а еще раньше – как раз Лебяжинской администрации.