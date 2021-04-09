В Барнауле обустраивают участок, который «продлит» набережную на Оби (фото)

Благоустройство барнаульской набережной Олег Укладов

Алтайский минтранс возобновил работы по достраиванию набережной в Барнауле. Будут отремонтированы участки в 50 метров по обе стороны от крайних выступающих частей Нового моста, а также подмостовая зона. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе ведомства.

После окончания работ зона перед входом на набережную будет выглядеть идентично «старшему брату».

Завершить благоустройство должны к концу сентября 2021 года. Работы стартовали еще в прошлом году, однако на зиму их остановили. Теперь же погода позволила возобновить стройку. В этом году вблизи набережной установят освещение по обе стороны пешеходной зоны, поставят перильные ограждения у воды, лавочки и беседки, приведут в порядок тротуар и лестницы с моста, а также заменят участков асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, обновят конусную часть переправы, между этим участков и набережной посеют траву. У музея «Дороги Алтая» будут заасфальтированы тротуары.

«Сейчас работы ведутся на опоре моста», – сообщили в Минтрансе.

Стоимость работ – 65,6 млн рублей. В прошлом году специалисты восстановили железобетонные блоки упора конуса подмостовой зоны, установили винтовые сваи для устройства лестничных спусков в зоне набережной и на откосе насыпи на подъезде к мосту, а также отремонтировали лестницы у музея «Дороги Алтая».