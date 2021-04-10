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Общее число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 48 тысяч

Новости
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Маска
МаскаФото: pixabay.com

Еще 85 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае, сообщили в оперативном штабе. Больше половины из них – жители Барнаула, Бийска и Рубцовска. Общее число заболевших превысило 48 тысяч.

За сутки в госпиталях скончалось 12 человек, у всех причиной смерти стал COVID-19. Всего в период пандемии в регионе умерло 2 803 человека с подтвержденным коронавирусом.

Из больниц выписали еще 92 человека. В инфекционных госпиталях лежат более 1,2 тысяч пациентов. Тяжелое течение болезни наблюдается у 216 человек, 85 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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