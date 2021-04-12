Андрей Абрамов: «Журналисты, как медработники, совершали свои профессиональные подвиги»

Андрей Абрамов Фото: Владимир Вдовин

Алтайский край прожил год в условиях пандемии, о том, как в это время работали журналисты крупнейшего в Сибири по количеству СМИ медиахолдинга, рассказал генеральный директор «Сибирской медиагруппы» Андрей Абрамов. «Безусловно, этот год был сложным для всех, но для нас он стал не только испытанием, но и годом возможностей», – медиаменеджер сообщил о том, с чем пришлось столкнуться редакциям, за счет чего СМГ добился успеха в трудное время и чего ждать читателям и зрителям в ближайшее время.

– Андрей Александрович, в 2020 году все отрасли существовали в экстремальных условиях. Как пережила пандемию «Сибирская медиагруппа»?

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– В начальный период пандемии, когда потребность читателей в информации о коронавирусе резко возросла, произошел взрывной рост посещаемости у таких сайтов, как «Толк», «Банкфакс», biwork.ru и «Комсомольская правда». Остальные издания тоже наращивали показатели. Если в 2019 году в декабре у всех сайтов СМГ общий трафик по уникальным посетителям был 2 млн 208 тыс., то в 2020 году мы на пике доходили до 4 млн 350 тыс. А наш портал «Толк» по общему трафику уверенно вышел в тройку лидеров. В октябре 2020-го, например, сайт стал первым в крае по посетителям. Это показатель роста доверия к журналистам.

– Значит, СМИ на волне пандемии поднялись?

– Да, и это явление, как и роль медиа во время коронакризиса, еще предстоит изучить и оценить теоретикам журналистики, социологам, психологам, политологам. Человечество столкнулось с новым вызовом. О болезни не было никакой информации, множились слухи, росло недоверие. На карантин закрывались города, территории, как у нас, например, весь Змеиногорский район, целые страны. Вводились ограничения и обязательные требования носить маски и перчатки. Возникли кризисные явления в мировой экономике, начали пропадать товары повседневного спроса. Росло число заболевших, появились умершие от ковида. Мы фиксировали эти факты – честно, открыто, но вместе с тем не поднимая паники. Наоборот, мы разъясняли, получая правдивую информацию от специалистов. Официальные СМИ стали самым быстрым поставщиком проверенной информации. Это и повлияло на рост трафика.

– Как работалось тем, кто во время пандемии добывал для зрителей и читателей актуальную информацию?

– Самый большой удар на себя приняли редакции телеканалов "Толк" и "Бийское телевидение". Это единственные наши подразделения, которые не могли полностью работать на «удаленке». Телезрителям нужна реальная «картинка». Работали так: оператор заезжал за корреспондентом, вместе они отправлялись на место событий, снимали и перекидывали материал по интернету на монтаж. Дальше все происходило дистанционно – монтаж, запись ведущего. Так редакции телеканалов продержались самое трудное время.

Журналисты, как медработники, совершали свои профессиональные подвиги. Они каждый день ежеминутно отслеживали ситуацию, общались с людьми, находили экспертов, входили в поликлиники, ковидные госпитали, делали репортажи даже из «красной зоны». Естественно, применяли средства защиты, но при этом все равно рисковали, такая профессия – корреспонденты с камерами всегда есть в горячих точках и в местах стихийных бедствий.

– Удалось сохранить коллектив?

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– Да, все живы. Мы не закрыли, не сократили ни один ресурс, не пропустили выход ни одного номера наших изданий. Перестроили рабочие процессы, переключали сотрудников, чья работа во время пандемии была невостребованной из-за ограничений, на другие виды деятельности. Например, специалисты из отдела продвижения вместо праздников, акций, пресс-конференций и круглых столов занялись SMM-продвижением журналистских материалов в социальных сетях. Все получили новый опыт, научились использовать новые формы организации труда, новые технологии передачи информации.

– В 2020 году в «Сибирской медиагруппе» появились новые журналисты, в ряде изданий поменялись даже редакторы. С чем это связано?

– Мы всегда стремимся усилить СМГ лучшими журналистами. В начале года у нас появилась Елена Маслова, известный в крае политический обозреватель, которая возглавила «Толк», мы усилили команду, Елена провела качественные изменения, «Толк», как уже говорил, поднялся в рейтинге в топовые сайты края. «Политсибру» возглавила Александра Черданцева, произошли другие перестановки внутри СМГ. Внутри медиахолдинга журналисты всегда имеют возможность профессионально расти. Главным редактором глянцевого журнала «Автограф» недавно стал Артемий Панченко – совпали интересы медиахолдинга и Артемия. А на место главного редактора «Московского комсомольца на Алтае» после Артемия пришел корреспондент «МК» Александр Захаров.

Большинство кадровых изменений мы провели в период коронакризиса. Мы взяли на себя обязательство не сокращать штат, не уменьшать зарплаты журналистам. Наоборот, мы продолжали приглашать лучших алтайских журналистов к себе. Все это позволяет развиваться дальше, делать наши продукты лучше, интереснее, полезнее.

– А как происходят изменения? Вы принимаете решение – и все перестраивается?

– Любой сотрудник холдинга может внести свои предложения в разработку того или иного ресурса СМГ, в его обновление, модернизацию. Сейчас, например, сайт нашего партнерского информагентства «Банкфакс» работает над новым дизайном. И этим занята рабочая группа из журналистов «Банкфакса» и других сотрудников «Сибирской медиагруппы», которые сопровождают эти изменения от идеи до воплощения. Скоро вы увидите результаты их совместного труда – «Банкфакс» изменится!

– Чего еще ждать от СМГ жителям края?

– В начале этого года «Толк» получил статус муниципального канала. Мы шли к этому два года. Запустили телеканал, работали над качеством закупаемого контента, создавали свои передачи. Сейчас у нас большой тематический и новостной блоки. И мы развиваем телеканал дальше. Над созданием нового контента на телеканале работаем всей командой, проводим мозговые штурмы. Идеи выдвигают не только журналисты, привлекаем отдел продаж, советуемся с экспертами, приглашаем даже свой отдел кадров – все мнения важны.

Планируем сделать новые программы, в том числе с привлечением в роли ведущих известных людей Барнаула, которые к журналистике не имеют отношения. Планируем запустить утренний блок программ.

Наш канал теперь можно смотреть на 22-м канале у всех операторов кабельного телевидения. Легко ориентироваться, легко находить. Мы даем возможность горожанам круглосуточно семь дней в неделю получать оперативные местные новости – объективную информацию о жизни Барнаула и о персонах.

Что касается других изданий, там тоже кипит работа. Улучшения – это непрерывный процесс. В общем, смотрите нас, читайте и слушайте, с СМГ всегда интересно.