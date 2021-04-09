Крысы, опасная проводка и трещины в стенах. Эсеры проинспектировали аварийное жилье в Бийске (видео)

Аварийный дом скриншот из видео

На минувшей неделе в Барнауле произошло сразу два ЧП с аварийными домами: из-за угрозы разрушения пришлось экстренно расселять жителей старых двухэтажек на улицах 1-я Западная и Советской армии. Оба дома уже были в списках на расселение, но до сих пор остаются жилыми. Подобные объекты есть и в Бийске. Их проверила справедливоросс, депутат барнаульской гордумы Оксана Молодых. И выяснила, что в наукограде с расселением тоже есть проблемы.

Например, дом №22/2 по улице Трофимова. Фундамент, крыша, проводка находятся в аварийном состоянии. В доме холодно и сыро.

Еще один проблемный дом находится на улице Мамонтова. Он вовсе не старый, но в таком состоянии, что жить там уже опасно. Из-за нарушения строительных технологий здание пошло трещинами.

Заглянули эсеры и в почти расселенный дом №84 по улице Разина. Некоторые жители отказываются его покидать, ибо не согласны с вариантами, предложенными властями.

Подробнее смотрите в сюжете «Справедливой России» в рамках партпроекта «Хожу по краю».