Изъятие земли вдоль Оби у барнаульского застройщика проверят по решению суда

Набережная Барнаула Олег Укладов

Арбитражный суд Алтайского края назначил экспертизу по делу об изъятии земель вдоль реки Оби у барнаульского застройщика «Акватория». Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь».

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Иск о проведении проверки подало межрегиональное территориальное управление (МТУ) Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай.

Экспертиза определит, можно ли делить спорные участки земли, и находятся ли они в пределах береговой полосы Оби. Эксперты должны будут обозначить границы территории над причальной набережной, находящейся на спорной территории.

Ранее в двух инстанциях Росимущество и «Транском» проиграли процесс по делу об изъятии у «Акватории» земли на сумму 132,7 млн рублей по трем адресам (Промышленная, 6, 8А и 12 общей площадью более 32 тыс. кв. метров).

Представители «Акватории» заявили в суде, что Росимущество не подтвердило, что у него вообще были в собственности земли под набережной. Застройщик утверждает, что купил спорную землю на Промышленной, 4 у ООО «Западно-Сибирского речного пароходства», которое разделило участок на пять частей и продало несколько из них «Аквартории». Однако проблема в том, что в 2017 году компания «Транском» договорилась с Росимуществом о покупке той же земли на Промышленной, 4.

«Акватория» в суде предоставила договор купли-продажи с «ЗапСибстроем» на участок по ул.Промышленная, 6. Он обошелся в 15,4 млн рублей.

В итоге кассационный суд направил дело на еще одно рассмотрение. Новое заседание пройдет 6 мая.

На спорном участке «Акватория» строит дом в 25 этажей, в которую уже вложились дольщики. Площадь объекта 47,6 тысяч квадратных метров, работы должны закончить к маю 2023 года.