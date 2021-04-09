Коронавирус унес жизни еще 12 жителей Алтайского края

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Еще 83 зараженных коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае. Из них 23 – барнаульцы, сообщает оперативный штаб. Всего за время пандемии в регионе заболели почти 48 тысяч жителей.

«ЭпиВак Корону» не ждите. Жителям Алтайского края посоветовали прививаться от ковида «Спутником V» Новости 30.03.2021 15:06

Если суточное число зараженных постепенно падает, то вот количество летальных случаев не уменьшается. За последние сутки в крае скончались еще 12 пациентов с коронавирусом, причем все они умерли из-за COVID-19. Всего за год не стало 2,7 тысяч заболевших, но коронавирусная инфекция стала причиной смерти только в 1,8 тысячах случаев.

Число выздоровевших уже перевалило за 43 тысячи. В инфекционных госпиталях с ковидом лежат 953 человека, а с вирусной пневмонией – 305 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 217 заболевших, 88 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В массовой вакцинации участвуют 120,9 тысяч жителей региона. За последние сутки это число увеличилось сразу на 5 тысяч. Из них только 74 тысячи человек получили оба компонента вакцины.