Защита бывшей алтайской чиновницы Стеллы Штань намерена обжаловать ее арест

Стелла Штань Фото: Олег Укладов

Адвокат бывшего представителя губернатора и правительства Алтайского края в региональном Заксобрании Стеллы Штань подала апелляцию. Жанна Пронина намерена обжаловать решение Октябрьского районного суда о заключении под арест по делу о мошенничестве ее подзащитную, сообщает «Банкфакс».

Возбуждено уголовное дело. «Единая Россия» приостановила членство задержанной алтайской чиновницы Штань Новости 01.04.2021 17:24

Апелляцию планируют рассмотреть 20 апреля.

Напомним, 1 апреля Стеллу Штань поместили в изолятор временного содержания, а позже суд постановил заключить ее под арест на два месяца. Ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Следствие пришло к вывожу, что в 2015 году Штань помогла оформить поддельные документы купли-продажи помещения под частный барнаульский детсад, чтобы получить компенсацию из бюджета. В итоге сумма ущерба составила 14 млн рублей.

6 апреля губернатор Виктор Томенко уволил Штань с поста представителя главы региона в АКЗС. В этой должности она работала с 2018 года. Кроме того, было приостановлено ее членство в реготделении партии «Единая Россия» .