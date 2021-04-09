Потребуется 40 млн. Власти Барнаула пересмотрят сроки расселения аварийного дома, где рухнула стена

Аварийный дом на Советской Армии в Барнауле Фото: Олег Укладов

Расселить дом по ул. Советской Армии, 54, в котором частично обрушилась наружная стена, планировали в 2022-2023 годах на средства краевой программы. Однако из-за недавнего ЧП власти намерены решить проблему уже в 2021-ом году. Об этом глава Барнаула Вячеслав Франк заявил 8 апреля на встрече с жильцами и главой администрации Железнодорожного района Михаилом Звягинцевым.

«В связи с угрозой обрушения дома мы прорабатываем вопрос о переносе сроков реализации программы на текущий год. Если такой возможности не будет, то будем обращаться в правительство Алтайского края и изыскивать средства в городском бюджете на расселение в этом году. На эти цели потребуется порядка 40 млн рублей», – сказал Франк.

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В течение семи дней специалисты будут обследовать конструкции. После этого примут решение о дальнейшей судьбе дома, заявил заместитель председателя, главный инженер комитета ЖКХ Денис Ращепкин.

Он также напомнил жильцам, что они могут воспользоваться помещениями маневренного фонда или получить компенсацию на аренду квартир. Кроме того, продолжает работать пункт временного размещения.

Также Вячеслав Франк поручил создать на базе администрации района оперштаб, который будет взаимодействовать с жильцами.

Напомним, 7 апреля в двухэтажном доме №54 на улице Советской Армии частично обрушилась стена, жильцов экстренно эвакуировали. Это было второй случай за неделю, связанный с обрушением аварийного дома в Барнауле. Первый произошел в доме №51 по улице 1-я Западная. Эксперты считают, что поводом для разрушения стен обоих домов стала погода. Но намокание стен и их обвал происходит потому, что в зданиях вовремя не проводили профилактические работы и нужный ремонт.