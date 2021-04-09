Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пойдет на выборы в региональное Заксобрание в списке партии «Единая Россия» первым номером. Об этом рассказал действующий глава парламента, лидер алтайских единороссов Александр Романенко на встрече с журналистами 8 апреля. Разумеется, говорил он пока только в предположительном ключе, ведь формально для участия в выборах главе региона нужно будет пройти праймериз. Но сомнений нет – на выборы ЕР поведет сам Томенко.
«Мы провели социологию в крае. И есть большая поддержка основателя партии, президента Владимира Путина. Есть поддержка и губернатора Виктора Томенко, и она достаточно большая. И, скорее всего, такое решение будет принято – Виктор Петрович имеет право и ответственность возглавить список партии. Пройдя процедуру праймериз», – сказал Романенко.
К слову, Виктор Томенко пока не подавал документы на участие в предварительном внутрипартийном голосовании. Не исключено, что он сделает это к концу срока приема заявок. Впрочем, в партии пояснили, что Виктор Томенко пройдет процедуру предварительного голосования в рамках порядка установленного оргкомитетом, применявшегося традиционно, в том числе и в 2016 году. По этому порядку лидеры региональных групп могут быть выдвинуты и без участия в праймериз.
По данным источников «Политсибру» сам Романенко пойдет в списке под №2. А третьим будет депутат Госдумы, известный военный деятель, генерал-полковник Владимир Шаманов. В действующий созыв ГД он избирался от Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей. И фактически имеет отношение к Алтайскому краю только рождением – он уроженец Барнаула.
В алтайский список партии его включают, чтобы после прохождения в АКЗС назначить сенатором от законодательной власти Алтайского края. Так что депутатом краевого парламента он побудет всего несколько дней.
Что же касается Виктора Томенко, то он, разумеется, и вовсе откажется от мандата и продолжит руководить регионом. На выборы он идет как «паровоз», чтобы своим рейтингом помочь партии с результатом. А вот Александр Романенко в восьмом созыве останется и, очень вероятно, снова его возглавит.
Остальных кандидатов партия пока не называет, ссылаясь все на те же праймериз. По данным «Политсибру» в списках будет немало действующих депутатов. В том числе Сергей Серов, Денис Голобородько, Алексей Найден, Ирина Солнцева, Юрий Матвейко, Анатолий Вытоптов, Александр Лазарев. Но будет и много новых персон (в том числе и совсем новичков в политике): Владимир Пелеганчук, Владимир Лещенко, Николай Пантелеев, Иван Панов, Андрей Марков и другие.
Подробнее о том, кто пойдет с партией на выборы, расскажем в ближайшее время.
Выборы в АКЗС пройдут 19 сентября 2021 года.
Романенко лукавит по поводу Путина. Путин, Слава Богу, не вступил в ЕР, Путин- ВНЕКЛАССОВЫЙ ЛИДЕР У КТОРОГО была, есть и будет поддержка масс, у ЕР же не было, нет и не будет поддержки масс, явка на выборы дошла на Алтае дошла до 7-11% последний раз и если из них кто- то "побеждает" это даже смешно считать лидерством. Как-то манипулировать сознанием, заниматься плутовством, нанимать политтехнологов, использовать административный ресурс становится не эффективно, по умолчанию, искусственное не может быть натуральным, честным... как- то Слуги Народа отменявшие выборы слишком много на себя взяли, не унесут.