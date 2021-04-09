Томенко, Романенко, Шаманов. Кто возглавит список «Единой России» на выборах в алтайский парламент

Виктор Томенко Фото: Олег Укладов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пойдет на выборы в региональное Заксобрание в списке партии «Единая Россия» первым номером. Об этом рассказал действующий глава парламента, лидер алтайских единороссов Александр Романенко на встрече с журналистами 8 апреля. Разумеется, говорил он пока только в предположительном ключе, ведь формально для участия в выборах главе региона нужно будет пройти праймериз. Но сомнений нет – на выборы ЕР поведет сам Томенко.

«Мы провели социологию в крае. И есть большая поддержка основателя партии, президента Владимира Путина. Есть поддержка и губернатора Виктора Томенко, и она достаточно большая. И, скорее всего, такое решение будет принято – Виктор Петрович имеет право и ответственность возглавить список партии. Пройдя процедуру праймериз», – сказал Романенко.

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К слову, Виктор Томенко пока не подавал документы на участие в предварительном внутрипартийном голосовании. Не исключено, что он сделает это к концу срока приема заявок. Впрочем, в партии пояснили, что Виктор Томенко пройдет процедуру предварительного голосования в рамках порядка установленного оргкомитетом, применявшегося традиционно, в том числе и в 2016 году. По этому порядку лидеры региональных групп могут быть выдвинуты и без участия в праймериз.

По данным источников «Политсибру» сам Романенко пойдет в списке под №2. А третьим будет депутат Госдумы, известный военный деятель, генерал-полковник Владимир Шаманов. В действующий созыв ГД он избирался от Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей. И фактически имеет отношение к Алтайскому краю только рождением – он уроженец Барнаула.

В алтайский список партии его включают, чтобы после прохождения в АКЗС назначить сенатором от законодательной власти Алтайского края. Так что депутатом краевого парламента он побудет всего несколько дней.

Что же касается Виктора Томенко, то он, разумеется, и вовсе откажется от мандата и продолжит руководить регионом. На выборы он идет как «паровоз», чтобы своим рейтингом помочь партии с результатом. А вот Александр Романенко в восьмом созыве останется и, очень вероятно, снова его возглавит.

Остальных кандидатов партия пока не называет, ссылаясь все на те же праймериз. По данным «Политсибру» в списках будет немало действующих депутатов. В том числе Сергей Серов, Денис Голобородько, Алексей Найден, Ирина Солнцева, Юрий Матвейко, Анатолий Вытоптов, Александр Лазарев. Но будет и много новых персон (в том числе и совсем новичков в политике): Владимир Пелеганчук, Владимир Лещенко, Николай Пантелеев, Иван Панов, Андрей Марков и другие.

Подробнее о том, кто пойдет с партией на выборы, расскажем в ближайшее время.

Выборы в АКЗС пройдут 19 сентября 2021 года.