«Немножко показатели улучшились, и хорошо». Губернатор Томенко призвал чиновников повысить результаты в дорожной сфере Алтайского края

Виктор Томенко altairegion22.ru

Количество зарегистрированных ДТП в Алтайском крае в 2020 году уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 10,1%, (с 2800 до 2513), число погибших – на 10,3% (с 252 до 226), а раненых – на 11,6% (с 3584 до 3167). Однако эти показатели нужно сокращать еще активнее, заявил губернатор края Виктор Томенко на краевом совещании по обеспечению безопасности дорожного движения, которое прошло 8 апреля.

Алтайский край

Всего в 2020 году на территории края было выявлено 48 мест концентрации ДТП. Это на 20% ниже, чем в 2019 году (число опасных мест снизилось с 60 до 48).

По словам начальника управления Госинспекции безопасности дорожного движения по Алтайскому краю Владислава Перцева, на 12% уменьшилось и количество наездов на пешеходов (с 400 до 352 случаев). При этом 66% из них произошло на переходах, которые находятся в плохом состоянии. Только в каждой четвертой аварии «зебра» соответствовала стандартам.

Владислав Перцев Антон Дегтярев

Кстати, формально за последние пять лет в регионе существенно увеличилось количество пешеходных переходов – с 2,5 тысяч до почти 4,7 тысяч (то есть на 85%). Но рост, скорее, статистический. В этом году власти стали по-другому их считать. Теперь, например, разделенный переход фиксируется как за два. Поэтому и цифры получились более впечатляющие.

А, кроме того, 1,2 тысячи из них до сих пор не обустроены дорожными знаками.

«Пешеходные переходы требуют особого внимания. Только в Барнауле на них было сбито 250 человек, практически каждый день человека сбивают. На четверти переходов стоят знаки не тех свойств, дублирующих знаков нет на каждом десятом переходе. Раз уж мы сделали пешеходный переход, он не должен быть ловушкой для людей. Это надо приводить в порядок, уделите внимание», – поручил губернатор края собравшемся на совещании министрам, главам муниципалитетов и специалистам надзорным ведомств.

Сейчас власти планируют строить разноуровневые переходы, уделить особое внимание участкам у школ и детсадов, и приводить их в соответствие со стандартами. К 1 сентября 2021 года нормативам должны соответствовать 5,1 тысяч переходов.

К слову, от соблюдения нормативов далеки все переходы в Ельцовском, Косихинском, Новичихинском, Рубцовском, Советском, Тюменском и других районах края.

Власти намерены выделить деньги на исправление ситуации. Министр финансов края Данил Ситников на заседании рассказал, что в 2020 году объем дорожного фонда края увеличился с 11 до 13 млрд рублей, в том числе и с помощью привлечения федеральных средств.

За первые три месяца 2021 года финансирование дорожной отрасли также выросло. На 1 апреля оно составляет 15 млрд рублей. Из этих денег правительство края выделит 300 млн рублей на дорожную технику для муниципалитетов, еще 300 млн рублей получат органы местного самоуправления, и 200 млн рублей отправят «Алтайавтодору».

Ремонт дороги в Барнауле barnaul.org

Виктор Томенко признал: 2020 год край отработал неплохо. Но поставил перед чиновниками задачу: в год от ДТП не должно умирать более 100 человек в год.

«Динамика положительная, но нам надо сделать ее устойчивой и набирать темп. Если мы хотим выходить на целевые показатели, надо, чтобы показатели смертности быстрее снижались», – заявил Виктор Томенко.

При этом губернатор посоветовал участникам совещания не гордиться цифрами прошлого года, потому что улучшения весьма небольшие. Томенко упрекнул чиновников в том, что они зацикливаются на отчетах и небольших результатах, гонятся за статистикой и не хотят серьезно улучшать показатели своей работы.

«У нас часто бывает, что приняли доклады к сведению, пошли и ничего не сделали. Собрались на следующий год и сказали, что немножко показатели улучшились, и хорошо. Пока, к сожалению, ситуация такова», – отметил глава региона.

Кроме того, Томенко возмутился, почему на региональный проект «Безопасность дорожного движения» не выделяются деньги.

«Это как – сели, поговорили просто, зарплату получили? Что-то же делать надо, или это не проект тогда, так не должно быть. Мы должны сказать, что делается в этом направлении, какие работы выполняются, какие мероприятия проводятся, какое оборудование закупается, как работа перестраивается. У нас должно быть понимание», – заявил губернатор.

Барнаул

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В краевой столице обстановка на дорогах тоже улучшилась. В 2020 году количество зарегистрированных ДТП снизилось на 12% – со 1144 до 1009 случаев. В авариях погибло на 3% меньше людей, чем в 2019 году, а именно 31 человек вместо 32. Количество раненых от ДТП в городе сократилось на 13% – с 1414 до 1232. Пешеходов сбивали на 6% реже (с 260 до 245 случаев).

За пандемийный год дорожники ликвидировали 30 мест концентрации ДТП. Но появилось еще 26 новых. Всего в краевой столице выявлено 35 таких точек, девять из них постоянные. К 2021 году власти обещают снизить показатель до 25, а к 2024 году и вовсе до восьми.

С участием пассажирского транспорта за год произошло 128 ДТП. Показатель снизился на 42% (в 2019 году зафиксировали 222 ДТП). В прошлом году погиб всего один человек, а в 2019 году – три жителя Барнаула.

В этом году приоритетными задачами для барнаульских властей станут ликвидация аварийно-опасных участков, снижение наездов на пешеходов и проведение ремонта на опасных участках.

Заседание краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения altairegion22.ru

Районы

Отчитывали на заседании и представители нескольких районов края. В Каменском районе, как рассказал его глав Иван Панченко, за 2020 год зарегистрировано 41 ДТП. В них пострадало 43 человека, а семеро погибло. Причинами аварий явилось нарушение ПДД и плохое состояние дорог. На их ремонт у района просто нет денег.

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В 2021 году в бюджета района на дороги было заложено 2,8 млн рублей (как на летнее, так и на зимнее содержание). Но только за зиму уже истратили 2,7 млн рублей.

Еще 1,5 млн рублей будет направлено на освещение, нанесение дорожной разметки и приобретение и ремонт дорожных знаков.

При этом изношенность одной из основных улиц Камня-на-Оби – Гагарина – соединяющей два микрорайона, составляет 90%. Ремонтировать ее снова не на что.

Кстати, на обустройство пешеходных переходов муниципалитет тоже не имеет денег. Из 62 участков обустроены лишь пять. В 2021 году на установку пешеходных ограждений и нанесение разметки планируют потратить 1,1 млн рублей.

В Косихе ситуация оказалась не лучше. За год в селе появилось лишь четыре новых пешеходных перехода. При этом на обеспечение их дорожными знаками у властей есть только 250 тысяч рублей. Этого мало, чтобы поставить знаки везде.

Ремонт дороги в Барнауле barnaul.org

Чтобы обустроить все пешеходные переходы у школ, нужно 3,5 млн рублей, а у Косихи есть только 1,5 млн, пожаловался глава села Сергей Кандауров. Так что денег нет, держатся, как могут.

Однако Виктор Томенко призвал местные власти искать другие, более дешевые варианты, которые соответствовали бы бюджету.

«Финансовые возможности – это наш ограничитель, но надо свою часть пути на местном уровне пройти. Сделать расчеты, оценку, собрать предложения исполнителей. Но в любом случае мы поддержим район», – пообещал губернатор.

Также Виктор Томенко на совещании раскритиковал и власти Рубцовска за неучтенные дороги. Сейчас из почти 900 километров дорог в городе на официальном учете стоит только 395 км. Остальные 510 км чиновники не оформили до сих пор.

При этом 65-66% стоящих на учете трасс находится в плохом состоянии. На незарегистрированных дорогах работы проводятся только на 65 км, остальные 445 дорожники посещают только по заявкам людей.

Денег на ремонт дорожной сети у Рубцовска тоже не хватает. Чтобы «залатать дыры», городу нужно 1,3 млрд рублей. В прошлом году властям удалось отремонтировать только 4,8 км.