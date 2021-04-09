«Должность надо сохранять». Глава алтайского парламента Романенко рассказал, кого будут искать на место Штань

Стелла Штань Фото: Олег Укладов

Председатель парламента Алтайского края Александр Романенко против упразднения должности представителя губернатора и правительства региона в АКЗС, которую до недавнего времени занимала обвиняемая в мошенничестве Стелла Штань. Об этом он рассказал журналистам на брифинге 8 апреля.

Собственно потому этот вопрос и возник – Штань сделала из этой казалось бы условной должности реальный механизм взаимодействия исполнительной и законодательной власти.

Александр Романенко признался, что еще несколько лет назад, когда такой представитель только появился, он не видел смысла в таком посреднике.

«Антон Васильев (занимал эту должность до Стеллы Штань – прим.ред.) – грамотный специалист, профессионал. Но по началу у меня был вопрос, зачем нужен этот институт. Но потом сомнение ушло, стало очень удобно и доступно решать многие вопросы. А Стелла Штань – профессионал своего дела, опытный юрист, прекрасно разбирается в законодательстве. И теперь я не представляю, как работать без этого органа, надо его сохранять», – сказал Романенко.

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Однако ему не известны какие-то конкретные персоны, которые глава региона рассматривает на этот пост. Пока не было переговоров, но в ближайшие дни в АКЗС этот вопрос обсудят, сказал спикер.

Это должен быть человек, который хорошо разбирается в законодательстве, имеет высокий авторитет и умеет выстраивать отношения между двумя ветвями власти, подчеркнул Александр Романенко.

Напомним, Стеллу Штань задержали на рабочем месте 31 марта. 1 апреля ее поместили в изолятор временного содержания, чуть позже суд постановил заключить ее под арест на два месяца. В отношении чиновницы расследуют уголовное дело по факту мошенничества (по ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2015 года она помогла оформить поддельные документы купли-продажи помещения под частный детский сад в Барнауле, чтобы получить компенсацию из бюджета. По этому делу также проходит директор учреждения. Им вменяют нанесение ущерба в 14 млн рублей.

6 апреля губернатор Виктор Томенко уволил ее с поста представителя главы региона в АКЗС, где она работала с октября 2018 года.