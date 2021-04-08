30 томов уголовного дела. Из-за массовых беспорядков в алтайском СИЗО осудили 18 человек

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Суд вынес приговор 18 заключенным, которые устроили массовые беспорядки в следственном изоляторе Майминского района, сообщили в пресс-службе следкома по Республике Алтай.

Инцидент произошел утром 22 сентября 2016 года. По данным следствия, один из заключенных СИЗО-1 призвал других «соседей» устроить беспорядок и уничтожить имущество учреждения. Эту идею поддержали более 23 заключенных, которые сидели в шестнадцати камерах.

Установлено, что злоумышленник совместно с пятью другими заключенными расшатал стол и две лавки, вырвав их опоры, которые были вмонтирован в бетонный пол, и забаррикадировал этими вещами входную дверь. Другие участники разбили телевизоры. В результате заключенные повредили имущество на сумму свыше 150 тысяч рублей, а также дезорганизовали работу изолятора.

Объем материалов уголовного дела, собранных следователями отдела по расследованию особо важных дел, составил около 30 томов. Суд признал виновными всех 18 причастных в совершении преступления по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), а зачинщика еще и по ч. 3 ст. 212 (призывы к массовым беспорядкам). И назначил всем наказание в виде различных сроков реального лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.