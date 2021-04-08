Команда Алтай-Кокса победила в федеральном проекте «Кадры будущего для регионов»

«Кадры будущего для регионов» Алтай-Кокс

Работники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) вместе с заринскими волонтерами стали победителями проекта «Кадры будущего для регионов», который направлен на формирование и развитие в крае лидерских инициатив.

Проект «Мы – тимуровцы» сотрудника дирекции по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса Юлии Плотниковой, а также заринских школьников и студентов признали лучшим среди 21 команд края.

В рамках проекта команда провела серию волонтерских акций для людей пенсионного возраста. Участники создали мобильную платформу «Помощник в кармане», которая позволяет пожилым людям отправлять запросы о социальной помощи, а волонтерам – оперативно реагировать на них. Также участники проекта обучали пенсионеров работе в системе.

«Ранее в рамках Губернаторской школы «Кадры будущего для регионов» школьники, студенты и наставники от Алтай-Кокса и других предприятий учились у тренеров Агентства стратегических инициатив продвигать новые проекты, работать в команде, развивать креативное мышление. Победа в проекте – хороший результат двухлетнего сотрудничества заринских волонтеров», – отметила директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса Ольга Обущак.

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Школьников наградили путевками в лагерь «Артек» на тематическую образовательную программу «Предприниматели будущего». Победители старше 18 лет приглашены на молодежный форум «АТР – 2021».

Проект «Кадры будущего для регионов» запущен Агентством стратегических инициатив. Алтайский край вошел в число 23 пилотных территорий России по его реализации. В нем участвовали более 230 школьников и студентов. Наставниками стали представители более 20 предприятий и организаций региона.

Проект предоставляет школьникам и студентам возможность стажироваться в ведущих компаниях Алтайского края, обучаться в региональной Губернаторской школе, находить инвесторов для реализации своих инициатив.