Режим повышенной готовности из-за паводка ввели в восьми районах Алтайского края

Паводок на Алтае пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Из-за ухудшения паводковой ситуации сразу в восьми районах Алтайского края ввели режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе правительства региона. При этом добавили, что случаев подтопления жилых домов пока нет. А уровни воды в реках колеблются, но все еще остаются ниже критических.

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Режим повышенной готовности начал действовать в Чарышском, Краснощековском, Локтевском, Петропавловском, Курьинском, Усть-Калманском, Шипуновском и Третьяковском районах. Из-за активного снеготаяния территории может подтопить талыми водами. Синоптики также прогнозируют возможное осложнение ситуации на реке Чарыш и подъем уровня воды в реке Алей.

В населенных пунктах, находящихся в зоне риска, сотрудники МЧС организовали подворовые обходы, постоянно информируют жителей о складывающейся ситуации. По мере необходимости оказывают им помощь, перевозят через подтопленные участки, проводят отсыпку низменных территорий.

Напомним, о начале первой волны паводка в Алтайском крае стало известно 6 апреля. Начальник ГУ МЧС России по региону Александр Макаров рассказал, что в южных районах, где проходят Чарыш, Алей и Ануй, наблюдается активная фаза вскрытия рек. А в селе Староалейское вода размыла дорогу и отрезала пять домов от населенного пункта.