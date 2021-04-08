Барнаульцам предложили 39 территорий для благоустройства. Но победят только две

Демидовская площадь rusrooms.ru

Голосование за объекты, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году в Барнауле, пройдет с 26 апреля по 30 мая. Об этом в ходе пресс-конференции 8 апреля сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев.

Барнаульцы могут «спасти» парк «Юбилейный» на голосовании за территории для благоустройства Новости 12.03.2021 9:07

Перечень объектов, которые будут вынесены на голосование, достаточно обширный: 39 позиций. Среди них парк «Юбилейный», который, кстати, идет в списке первым номером, набережная Речного вокзала, Демидовская площадь, площадь маршала Жукова и зеленые зоны почти во всех районах города.

Подрядчиков, которые выполнят работы на победивших территориях, также определятся уже в 2021 году. К слову, будут у объектов и кураторы (один из них – депутат краевого парламента, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев).

Голосование пройдет на двух платформах: на сайте 22.gorodsreda.ru и портале «Госуслуги». Если вы не сможете проголосовать онлайн, то сделать можно будет это лично в ТЦ «Пионер», ТЦ «Галактика», и в МФЦ по адресу проспект Ленина, 6. Помогать барнаульцам в этом будут участники волонтерского движения. Проголосовать смогут все граждане, достигшие 14 лет.

Напомним, что в прошлом году победителями голосования стали Мизюлинская роща между улицами Попова и Антона Петрова и зеленая зона на улице Герцена в поселке Южный. Впрочем, обновление Мизюлинской барнаульцы встретили не особенно радушно. Особенно задела горожан и городских общественников планируемая вырубка в роще значительной части деревьев. Впрочем, Шеломенцев пообещал всем недовольным, что деревья сохранят, а весной в роще проведут еще одно обследование чтобы выяснить, какую часть местной растительности все же нужно вырубить.